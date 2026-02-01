高雄農改場迎賓日 吸引逾5千民眾

高雄區農改場迎賓日創意活動受歡迎。（記者羅欣貞攝）

一年只開放一天 展售農特產品、DIY體驗及音樂表演

為讓農民與大眾深入了解農業研發成果與技術推廣應用，農業部高雄區農業改良場昨天舉辦一年一度迎賓日，全面開放場區，一年僅開放一日，吸引超過五千位民眾前往朝聖，看到碩大得獎蜜棗、蓮霧都驚呼連連。

迎賓日內容豐富，有農業研發成果與技術移轉廠商產品展示、優質農特產品與地方特色料理展售、熱帶花卉花藝設計展示、各式手作DIY體驗、戶外景觀花卉區、蓮霧與棗優質得獎果品展示，並安排智慧農機現場展演、草地音樂表演等節目，適合親子同遊，一開放人潮就不斷湧入。

冠軍蓮霧、蜜棗 甜度約15度

高屏為國內重要蓮霧與棗產區，高雄農改場每年舉辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，今年蓮霧冠軍由屏縣東港鎮黃國霖拿下，是他時隔六年再度獲農改場、屏東縣府評鑑的雙料冠軍；黃國霖表示，他引進田間溫度感測器，連結自動噴水裝置，今年初寒流來襲，智慧裝置啟動自動灑水系統，將溫度提高三到四度，保護蓮霧不落果，今年豐收，三顆一斤重，甜度十二到十五度。

蜜棗評鑑冠軍則由高雄市燕巢區農會輔導的農友賴隆溪獲得，這是他第七次奪冠，他表示，他的棗園採草生栽培，管理細緻，並導入省工機械電動升降機，降低修剪、疏果、採收的負擔，提升工作效率，此次奪冠的是高雄十二號珍愛蜜棗，單顆可達六兩重，甜度十五度以上。

民眾近距離接觸智慧農機功能

高雄區農改場表示，今年氣候穩定，蜜棗和蓮霧品質都不錯，時值春節送禮旺季，歡迎消費者選購；該場以科技研發為核心，透過產官學合作機制，將多項研發技術成功移轉予廠商、農民團體及業界實際應用，昨日並展示履帶式電動智能跟隨農地搬運機、自主移動智慧病害辨識精準噴藥機、無人化自動割草機等，讓民眾近距離接觸最新農業科技。

