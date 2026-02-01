嘉縣年貨大街 在地農特產200多攤

嘉義縣「嘉有好市集—年貨大街」有各式攤位。 （記者林宜樟攝）

迎接農曆新年，嘉義縣「嘉有好市集—年貨大街」昨、今兩天在府前廣場舉辦，以「金馬舞春迎新年」為主軸，集結在地農特產品、特色伴手禮、年節南北貨、手作文創及美食等兩百多攤，民眾逛市集、買年貨，歡喜迎新春。

縣長翁章梁昨天到市集與書法名家楊貴真揮毫寫春聯，發放馬年小紅包，吸引許多民眾排隊領取；翁章梁說，「嘉有好市集—年貨大街」是嘉義縣具代表性的年節盛會，年節需要的用品都買得到，建議民眾過年用嘉義在地特產招待親朋好友。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣書法學會在現場揮毫寫春聯，民眾可免費索取；嘉義縣茶道花藝推廣協會現場設置高山茶席，讓民眾品味嘉義茶文化；多家品牌咖啡莊園也到場分享嘉義精品咖啡的獨特風味，展現農業多元魅力。

縣府表示，市集匯集在地農特產品，有當季新鮮蔬果、友善耕作農產、農產加工品及各式年節應景好物，鼓勵民眾「食當季、食在地」，支持在地農業發展；環保局也在現場販售再生家具，有各類修繕好的桌椅、沙發、置物櫃等家具用品；早上九點半及下午一點半發放「市集抵用券」，讓民眾採買更划算，在攤位消費滿一百元可集一點，集滿十點可參加好禮抽獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法