北港朝天宮進香旗修復 犬毛旗面罕見

雲林縣一般古物「北港朝天宮進香旗」，因年代久遠破損嚴重，縣府獲文資局補助，委由雲林科技大學團隊修復，昨舉辦修復成果展。修復師侯宗延指出，此次修復過程首次發現旗幟使用已絕跡的神秘台灣狗種「白獅犬」狗毛布料，展現珍貴歷史文化價值。

縣府文觀處長謝明璇指出，朝天宮有祖媽轎、「慈雲灑潤」匾、萬年香火爐及三支進香旗等六件一般古物，三支進香旗分別出自一八四六年、一八九〇及一八九三年，因年代久遠，旗面、旗身破洞磨損，在文資局補助下，投入一二一萬元委由雲科大團隊修復。

侯宗延表示，修復過程發現其中清光緒年間的兩支進香旗，以歷史文獻記載的神秘台灣狗種「白獅犬」的狗毛製成布料做為紅色旗面，極其罕見。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，進香旗承載不只香客名字與足跡，更是北港進香文化的精神，期待更多文物修復展示，讓年輕世代珍惜信仰文化資產。

謝明璇表示，將持續盤點縣內一般古物修復需求，未來這些文物也會規劃在北港一九一一好庫文化園區展示。

