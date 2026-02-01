為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南路名外交 南科3期如另類聯合國

    2026/02/01 05:30
    南科園區內的西拉雅大道，與在地歷史文化連結。（記者劉婉君攝）

    南科園區內的西拉雅大道，與在地歷史文化連結。（記者劉婉君攝）

    以日本、法國、波蘭等國城市取路名 見證友好情誼

    記者劉婉君／專題報導

    台南市近年積極推動「路名外交」，針對新的工業區或重劃區道路，以國外友好城市命名，自二〇二四年十一月至去年十二月止，已有七區廿六條，其中以新市區七條最多，南科三期園區內有日本、法國、波蘭等國城市路名，加上原有西拉雅、新港社、目加溜灣、直加弄大道，有如另類「聯合國」，有助台南城市外交。

    南市路名外交在新市區七條、永康與安南區各五條、南區與歸仁區各三條、七股區二條、官田區一條，以日本城市名最多，其中永康的宇城街，就是以日本宇城市命名，還有立陶宛、美國、韓國、法國、波蘭等國城市路名；開發中的南科三期規劃山形路（日本）、貝濟耶路（法國）、羅茲路（波蘭），都將闢建。由於南科園區帶動相鄰的南科特定區發展，特定區的A、B、C、D、E、N、O區段徵收開發工程將在上半年展開，未來友誼城市路名可能再增加。

    民眾建議 路名與地方連結

    有南科廠商建議，未來路名的英譯須正確，因園區內有荷蘭、英國、日本、德國等廠商，友誼城市路名外交可以選擇和園區廠商較有關聯的城市為優先。也有市民建議，道路命名可融入在地產業、自然、文化元素，提升辨識度並深化居民的情感連結，與地方共鳴。

    市府：原則不影響居民權益

    台南市副市長姜淋煌指出，路名外交原則上會在新設工業區或重劃區選擇一、二條路穿插其間，除了特殊諧音，大部分民眾都能接受；至於特殊路名，則會選擇較小條的道路，以不影響居民各種權益為目標。英譯名部分，民政局戶政科長林月琴說，一般道路英譯使用通用拼音，路名外交會比照市府新聞處公布的「締盟城市」都市英文名。

    南市近年積極推動「道路命名外交」，永康宇城街則以日本宇城市命名。 （記者劉婉君攝）

    南市近年積極推動「道路命名外交」，永康宇城街則以日本宇城市命名。 （記者劉婉君攝）

    圖
    圖
