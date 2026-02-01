岸內影視基地首度開放 1200人走進大濛片場

參訪活動重現《大濛》場景，臨演和觀眾互動有趣。 （記者楊金城攝）

電影《大濛》票房破億元，在台南鹽水岸內影視基地的《大濛》拍攝片場，昨起連二天首度開放參觀，計一二〇〇人朝聖，讓影迷不只在戲院看電影，還能走進電影的時代場景親身感受臨場感，親眼看看電影畫面背後的秘密，影迷大開眼界，稱讚不虛此行。

影迷與臨演開心互動

台南市文化局首推「走進《大濛》拍片現場」，採分梯次參觀，每梯次一百人、每日六梯次，每梯次一小時。

開放參觀以深度導覽進行，邀請電影《大濛》金馬獎美術場景設計尤麗雯與民眾互動分享片中場景，從概念發想到實際搭建過程，以及如何依劇情需求、拍攝角度與鏡頭語言，打造出符合敘事節奏的場景空間；透過專業導覽，讓觀眾理解場景並非完整複製真實城市，電影畫面與實際片場存在差異。

林姓民眾表示，實際走入片場，才發現搭建的房屋大多簡易，加上街景、人物、器物布置、局部特寫等技巧、後製剪接，創造出豐富而立體的影像畫面，「拍電影很厲害」。

參觀活動中，也有模擬《大濛》劇情請來「臨演」的廚師、柑仔店、人力車夫、捏麵攤與影迷互動，讓人再去回想劇情。

