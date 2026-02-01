卓揆南科證婚 稱許半導體產值占全國近半

南科舉辦30週年園慶，並進行集團婚禮，新人們相互擁吻、開心合影。（記者吳俊鋒攝）

30年園慶 66對新人集團結婚 卓鼓勵新人生育優秀下一代

南科園區成立卅週年，年產值逼近三兆元，行政院長卓榮泰昨天出席南科卅園慶，並為六十六對佳偶證婚，這是園區廿二屆集團婚禮以來，首度由閣揆證婚，別具意義。

卓榮泰鼓勵新人「增產報國」，也要發揮「高良率」生產線，生育優秀下一代，他強調，零到六歲國家一起養的托育政策，協助減輕負擔，讓全民共享台灣經濟成長果實，大家敢婚、願生、樂養，新人們都「來得及、趕得上、用得著」。

晶圓取代甘蔗 躍升全球高科技重鎮

園慶主題是「南科磐石，昂首三十」，集團婚禮為第廿二屆，累計七百廿一對新人完成婚禮。卓榮泰推崇南科不僅為科技的搖籃，也是愛情的溫床，走過卅年歲月，園區現址已由晶圓取代甘蔗，成了台灣邁向世界、主導世界高科技力量的重鎮。

卓榮泰說，行政院主計處公布，去年第四季經濟成長率十二．六八％，為卅八年來最高，而去年整年經濟成長率也上修至八．六三％，十五年來最高，完全超越亞洲四小龍。

去年全國人均GDP所得已達三萬九四七七美元，接近總統賴清德今年設定的四萬美元，國家GDP也成長到廿八兆元。而台灣半導體產值成長到六．五兆元，卓榮泰推崇南科占了快一半，都是園區工作夥伴們的努力付出，攜手共創的成果。

晶創台灣 吸引更多國際資金進駐

卓榮泰指出，台灣科技產業聚落經驗全世界都關注，連台美談判時，對方也希望這個經驗能到美國服務廠商；行政院二〇二四年起提出晶創台灣計畫，投入經費，培養更多AI人才、引進更多IC產業，取得先進技術領先地位，吸引更多國際資金與大廠進駐，讓所有科技園區都蓬勃發展。

卓榮泰表示，今年編列三一一億元「AI新十大建設」，盼將國內從硬體製造提升至軟體登峰，立足台灣、走向全世界，大家攜手打拚繼續前進。

此外，第四十四屆嘉義市民集團結婚，昨有四十六對新人在市長黃敏惠等人祝福下完成婚禮，特別的是，城隍廟提供金鏟子，祝福新人添好「孕」。

南科舉辦30週年園慶，並進行集團婚禮，新人們相互擁吻。（記者吳俊鋒攝）

