培訓中小學半導體師資 竹縣委託清大開課

「半導體課程—紮根養成計畫」師資培育初階課程不光聽講，同時安排了滿滿實驗操作，讓學員親手驗證原理。（新竹縣府提供）

新竹縣政府委託國立清華大學辦理的「半導體課程—紮根養成計畫」師資培育初階課程，縣內公私立國小、國中及高中一群教師，利用寒假期間齊聚一堂學習新知，更有來自台北市的教師，展現對半導體教學的熱忱，產官學協力為基礎教育向下扎根。

利用寒假期間齊聚 學習新知

縣長楊文科表示，新竹縣為全球半導體產業重鎮，此次與清大深度合作，期許透過培養優秀的種子教師，為國家半導體人才庫奠定堅實基石，讓竹縣學子在科技浪潮中保持領先競爭力。

教育局長蔡淑貞指出，本次培訓展現了跨學段、跨領域的教育整合力。初階培訓共規劃卅二小時課程，講師陣容由清大院長林本堅、王子華等權威學者，協同業師與高中專業教師組成，多位講師更是台灣半導體產業的重要推手，能帶領學員了解護國神山的過去、現在與未來。

實驗操作 學員親手驗證原理

首日課程由清華大學施惠教授主講，課堂不光聽講，同時安排了滿滿實驗操作，包括「原子卡牌」、「電晶體開關」及「邏輯閘」等模組，讓學員親手驗證原理，現場討論熱絡，符合一〇八課綱探究與實作的精神。

蔡淑貞提到，這項計畫後續也規劃有四十小時的「進階課程」，涵蓋IC設計、製程實務及無塵室體驗，進一步深化教師的學科教學知識，期望透過這套紮實的培訓體系，發展出更貼近國高中生程度的半導體課程，將艱深科技轉化為有趣好懂的學習體驗。

此外，一一六年學年度即將招生的文興高中，也規劃將「半導體導論」納為校訂多元選修課程，未來將透過實驗操作與專題學習，協助學生理解元件原理與製程概念，啟發職涯探索。

