    桃園中壢大巨蛋 模擬示意圖亮相

    2026/02/01 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府體育局規劃在中壢體育園區內打造大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」。（桃園市政府提供）

    桃園市政府體育局規劃在中壢體育園區內打造大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」。（桃園市政府提供）

    不讓台北市體育經濟、高雄市演唱會經濟專美於前，桃園市政府規劃於中壢體育園區，採BOT（興建、營運、移轉）模式，打造大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」等設施，體育局已提出大巨蛋建築模擬示意圖，為灰黑色金屬面料，圓弧曲面設計會因時間不同讓光影在立面上產生變化，營造波光粼粼的效果。

    市府歷時三年推動「中壢運動公園區段徵收工程」，去年二月完工，其中，佔地約九公頃的中壢體育園區，體育局著手擬訂BOT招商文件，目標今年底前完成招商簽約，估計引入超過三三五億元的民間資金，興建複合式、總量體超過十三．六萬坪的公共設施，包括容納兩萬到兩萬五千名觀眾的中壢大巨蛋，及購物中心、停車場等。

    體育局長許彥輝昨說，中壢大巨蛋將被賦予運動、文化的雙重使命，桃市是台灣棒球重鎮，有完整的六級棒球體系優勢，大巨蛋將設計為符合舉辦國際級棒球賽事標準的室內場館，作為亞洲棒球人才的培育中心；文化使命部分，大巨蛋也將作為大型演唱會的專業場館，吸引國際級藝人與世界巡演團體進駐，使桃市躋身流行文化匯聚點。

    許彥輝表示，投資廠商還將在中壢體育園區內興建購物中心，以「愛運動」、「瘋潮流」為概念，提供餐飲購物、休閒娛樂，滿足多元需求；「捷運綠線延伸中壢段」目標二〇三四年通車。

