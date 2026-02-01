石門、寶山水庫 今年首度人工增雨

石門水庫實施人工增雨作業，並施放兩支焰劑。（北水分署提供）

考量進入枯水期一期稻開灌 未雨綢繆施放焰劑

經濟部水利署北區水資源分署考量已進入枯水期、一期稻作二月起開灌等因素，為了後續供水穩定，昨天針對所轄水庫實施人工增雨，包括桃園石門水庫上午九點在霞雲地區施放二支地面焰劑，新竹寶山、寶二水庫則是上午十點共施放二支地面焰劑；北水分署副分署長郭耀程說，昨天氣轉陰微雨，經專業團隊評估相關水庫具人工增雨條件，才施放焰劑，是今年以來第一次人工增雨作業。

郭耀程提到，石門水庫需要負責農田水利署桃園、石門兩個管理處灌區供水，預估到六月收割季節需要一．五億噸水量，相當於四分之三個石門水庫蓄水量；寶山、寶二水庫不直接提供灌溉用水，以新竹科學園區工業用水與大新竹民生用水為主。

郭說，頭前溪水源以農業取水優先，若有降雨，北水分署會與農水署新竹管理處協商，例如夜間農田不需灌溉時，讓水庫多取水供民生及產業使用，以平衡各類用水需求，新竹農田二月上旬開灌，兩單位會合作提供農民完成整田供灌事宜。

若完全沒進水 石門水庫撐不過3個月

石門水庫昨天上午九點水位二四四．〇一公尺（滿水位二四五公尺）、蓄水量約一．九七億噸、蓄水率九十五．九％，雖然將近滿庫，但水利署考量石門水庫一年周轉率約四到五次，若完全沒有進水，即使蓄水率百分之百也撐不過三個月，仍得未雨綢繆，昨在庫區上游霞雲實施人工增雨，與前次在去年七月十五日，間隔一九九天。

寶山和寶二水庫 目前蓄水率63％

至於寶山和寶二水庫聯通系統迄昨早十點的總蓄水量約二四五九萬噸，蓄水率六十三．四％，水情約與近五年平均相當，可是近期降雨偏少且近年地區用水需求明顯增加，北水分署昨早十點於寶二水庫進行人工增雨，距離上一次為前年六月廿一日，已間隔五八九天。

