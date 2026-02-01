通霄神社開幕 品茶道、浴衣漫步

斥資2千萬整建的苗栗通霄神社昨開幕。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣通霄鎮公所之前獲台電補助約兩千萬元，在通霄神社所在的虎頭山周遭進行整建工程，增設鳥居、手水舍、翻修通霄神社左側軍眷宿舍區變成商店街休憩區，盼提升觀光效益；通霄鎮公所於昨天舉辦「通通共好 霄語欣生」通霄神社開幕活動，吸引不少民眾前往，在台灣感受濃濃日本味。

通霄鎮公所昨安排創意和服走秀、闖關集章贈送限量繪馬祈福卡活動，吸引不少遊客身穿和服，參與闖關遊戲；另外公所安排親子茶道、浴衣漫步等文化體驗，還有FUN通霄舞台Show、霄町神社市集、限量免費品茶體驗與水豚君FUN通霄等活動，不少民眾也到場體驗神社新風貌。

請繼續往下閱讀...

遊客說，可以感受到通霄神社開幕活動散發的日本味，雖然與實際的日本景點有差異，但國情不同在所難免，希望可以多安排、規劃應景、應時活動。

前通霄鎮代傅郁揚參觀後提出建議，他認為神社附近的休憩所已經修復完成，可依法規考量委外經營、活化，加上鎮公所斥資約兩千萬打造神社周邊新面貌，可以再詳加規劃、整合，成為持續吸引遊客到訪的觀光亮點。

通霄公所安排親子茶道、浴衣漫步等文化體驗。（記者蔡政珉攝）

苗栗通霄神社增設鳥居。（記者蔡政珉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法