頭份污水工程 議員爆回填營建廢棄物

苗栗縣頭份市後庄里一處社區前進行污水下水道用戶接管工程，之後回填鋪面。苗栗縣議員陳光軒昨指出，住戶反映一年多來回填的鋪面材質易碎裂，經檢視破碎的污水管線回填鋪面更含有大量營建廢棄物，甚至有住戶車輛被鋪面中的鐵釘刺中，引發民怨。苗栗縣政府水利處則回應，該工程為二〇〇九年開始進行的竹南頭份污水下水道BOT案，由民間機構聘請施工、監造單位，縣府三日將會同社區管理委員會會勘釐清爭議。

苗縣府三日將會勘 釐清爭議

苗縣府水利處指出，竹南頭份污水下水道BOT案與業者在二〇〇九年簽約營運卅五年，分三期施作，目前已完成第三期計畫，正向中央爭取第四期計畫中，BOT案三級品管係由民間機構負責，該處則每週會同履約管理機關不定點抽查。

陳光軒表示，依住戶印象，工程完工後不久就感覺鋪面「不夠踏實」，經過一年多車輛頻繁進出後，鋪面迅速龜裂、破碎。他與住戶共同挖掘檢視，發現回填材料中混有磁磚碎片、木塊、玻璃、電線、膠條等大量營建廢棄物，水泥強度也明顯不足，幾乎「隨便一挖就是垃圾」。

陳光軒抨擊，施工材料與工程品質明顯不符規定，質疑相關單位在施工、監造及驗收過程中究竟如何闖關？將要求相關單位深入調查，釐清是否涉及人謀不臧，甚至貪瀆等不法情事。

苗縣府水利處表示，將會調查混凝土供應廠商及要求民間廠商開挖，以釐清回填層是否亦有混雜非允許的回填材料。

議員陳光軒說，後庄里下水道工程鋪面回填，竟出現營建廢棄物、鐵釘。 （陳光軒提供）

