新北偏鄉就醫耗時費力 盼建綜合型醫院

新北市瑞芳、八里等地居民希望建置在地綜合型醫院，衛生局表示，已透過巡迴醫療、遠距診療與緊急醫療補助等措施補足缺口。（記者羅國嘉攝）

記者羅國嘉／專題報導

台灣邁入超高齡社會，偏鄉看病不只是距離問題，更是時間與體力的考驗。新北市瑞芳、八里等地居民反映，一旦需要專科或進一步檢查，長途奔波勞頓，希望增加交通便利性、建置在地綜合型醫院。新北市衛生局表示，已透過巡迴醫療、遠距診療與緊急醫療補助等措施補足缺口。

醫療專車班次不夠

住在瑞芳區的胡先生說，若只是感冒、腸胃不適等小毛病，在地診所尚可處理，若需要檢查或專科診療，就要到基隆或台北，開車到基隆約廿分鐘，若搭乘車至少半小時到一小時，對長者而言相當吃力。

請繼續往下閱讀...

八里馬小姐也說，看大醫院往往得付出高昂時間成本，「看一次醫生常常要花掉半天，甚至一整天」。家裡小孩深夜高燒或家人疑似蜂窩性組織炎時，常因無車可搭，只能先服藥觀察，隔天再搭車到醫院，希望增加醫療專車班次，並評估設置綜合型醫院，補足醫療缺口。

巡迴、遠距醫療補足

衛生局表示，偏鄉醫療困境主要是交通不便、人口老化與醫療量能不足，市府目前已在十一個行政區設置卅九個巡迴醫療點，並於十四個偏鄉衛生所導入遠距醫療，由合作醫院提供眼科、精神科、新陳代謝科、皮膚科等專科會診，近年服務人次逐年成長。

衛生局表示，將持續滾動檢討偏鄉醫療資源配置，結合巡迴醫療、遠距醫療、在宅醫療及長照服務，逐步補足偏遠地區醫療需求。

建議醫師「套裝式薪資」

基層醫護人員指出，交通不便、薪資誘因不足及沉重的工作負荷，是造成偏鄉醫療人力不足的關鍵。

貢寮衛生所主任林中一建議以「套裝式薪資制度」取代以看診量計酬，讓醫師無須為業績奔波，能專心投入在地醫療與照護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法