新北年貨市集 高價生鮮1元起標

「新北年貨市集」現場集結年貨、伴手禮與節慶美食共40家業者。 （記者翁聿煌攝）

中和四號公園舉行 龍蝦、鮑魚及烏魚子等 民眾用不到半價標到

新北市經濟發展局昨天起連兩天在中和四號公園舉辦「新北年貨市集」，現場集結四十家年貨、伴手禮與節慶美食業者，消費滿三百元即可抽紅包，紅包禮有萬元年菜組、市集好物、特色伴手禮等，還有年貨拍賣會，龍蝦、鮑魚及烏魚子等市價千元年貨通通一元起標，有民眾用不到半價就標到高價海鮮，開心帶回家圍爐加菜。

經發局長盛筱蓉表示，新北市今年結合商圈、市場及新北各大場館推出「新北超有料」的系列活動，與十九個商圈推出新北商圈券、年貨市集推出超值年菜等，端出滿滿好康。

消費滿300元抽紅包 最大獎萬元年菜組

年貨市集應景年節商品包括馬年米餅禮盒及平安吉祥貝果禮盒、手工布製紅包袋、過年必備烏魚子等，消費滿三百元即可參加「滿額抽紅包」活動，獎品包含市集買菜金、市集好物、冠軍蛋黃酥禮盒等好禮，每日最大獎為福容飯店「駿馬報喜萬元年菜組」，裡面包含德意金脆豬腳盤、雙蔘烏骨雞湯等美味佳餚。

每天4場拍賣會 每場限50人須先報名

經發局表示，「年貨拍賣會」，活動期間每天有四場次，每場次販售廿五組過年必備生鮮，有龍蝦、正鮑魚、白鯧、日本北海道生食級三S熟凍干貝以及八兩烏魚子等價值超過千元商品，統統一元起標，昨天的拍賣活動上，民眾用不到半價就標得高價生鮮品，開心帶回家；活動期間中午十二點在大會服務台報名，每場限額五十人，報名成功的民眾於每場次前卅分鐘到服務台領取號碼牌參加拍賣會。

經發局補充，即日起至春節假期，各大賣場、飯店及觀光工廠也推出多項優惠好康，相關資訊可至經發局官網查詢。

新北市土城區農會昨天舉辦農民節慶祝大會，現場結合年貨大街，首度邀請米其林名店及胖卡餐車進駐，也廣邀全台各地農、漁會及新北市青農共同參與展售，現場超過百攤共襄盛舉，推廣各地優質農特產品，以行動支持農友。

民眾參加年貨拍賣會，千元年貨通通1元起標，有民眾用不到半價就標到高價生鮮，開心帶回家圍爐加菜。（記者翁聿煌攝）

新北市經發局昨在中和四號公園舉辦年貨市集。（記者翁聿煌攝）

