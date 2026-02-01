為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    解決長期水患 宜蘭溪洲抽水站動土

    2026/02/01 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭員山七賢村地勢低窪且緊鄰蘭陽溪，每逢颱風豪雨極易發生溪水倒灌，當地將建抽水站解決淹水問題。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣員山鄉七賢村地勢低窪且緊鄰蘭陽溪，每逢颱風豪雨極易發生溪水倒灌，當地雖設有「開口堤」宣洩洪水，後因防洪需求改為封閉式防水閘門，但近年仍多次發生水患，縣政府獲中央補助三．一億元，昨天舉行溪洲抽水站新建工程動土典禮，連同周邊道路加高改善，預計二〇二七年底前完工。

    溪洲抽水站新建工程經費由中央前瞻基礎建設計畫補助三．一億元，其中二．五億元興建溪洲抽水站，今年一月廿七日發包，將新建抽水站一座及前池、進流渠道、放流箱涵和相關機電等設備。

    其餘近六千萬元經費，由員山鄉公所及宜蘭市公所辦理周邊橋梁改建與道路加高改善。農田水利署亦籌編經費，配合改善溪洲排水路，提升整體區域排洪效能。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，七賢長期受水患困擾，低地淹水深度曾達一公尺，淹水歷時長達卅四小時，縣府近年持續推動整治，目標是徹底解決淹水問題，讓居民在颱風與大雨期間，不再擔驚受怕，受水患之苦。

    立委陳俊宇說，七賢治水歷程從完成蘭陽溪堤防改善、道路墊高的基礎設施改善，到設臨時抽水站，去年更在行政院政務委員陳金德支持下，核定三．一億經費興建永久性抽水站及周邊改善工程，期許早日完工，讓居民遠離淹水恐懼。

