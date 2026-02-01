想搭高鐵新列車 購票時就能選

台灣高鐵公司購買日本新幹線最先進的列車N700S。台灣版的列車型號為N700ST。（記者吳亮儀攝）

12輛日本最先進型號 優先用於直達車班次

台灣高鐵公司向日本JR東海購買十二輛新世代列車N700ST，預計今年八月運抵台灣、明年八月上線，和現有的700T列車同時營運。高鐵公司董事長史哲表示，未來旅客能從訂票系統頁面看到營運的車種，且新世代列車優先用於直達車班次。

請繼續往下閱讀...

目前台灣高鐵有卅四組列車，型號都是700T。高鐵公司向日本JR東海採購的十二輛新世代列車是新幹線最先進款列車N700S，並做成台灣版本的「N700ST」。許多民眾相當期待新世代列車盡快上線，除了能增加班次外，也想體驗最先進的高鐵列車。

N700ST 明年8月上線

史哲表示，未來新世代列車投入營運後，旅客可在訂票系統就能分辨哪個班次是N700ST行駛，購票時可自主挑選新車搭乘，票價都一樣，且以直達車班次優先，「這是為了使搭乘較長途的旅客，旅途可較舒適，日本新幹線也是一樣的作法」。

哪些高鐵班次屬於直達車？包括「南港─台北─板橋─台中─左營」、「南港─台北─板橋─台中─台南─左營」都算；二月二日過後更新增「南港─台北─板橋─台南─左營」的直達車模式，目前每周約有二百多列直達車，比例約占二成，未來直達車模式將因應旅運需求調整停靠模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法