    首頁 > 生活

    藥事法修正 藥師：防缺藥應落實執法

    2026/02/01 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    立法院三讀通過「藥事法」與「藥害救濟法」修正案，藥界提醒，關鍵在主管機關是否落實執法，否則恐流於「雷聲大、雨點小」。（資料照）

    立法院前晚三讀通過「藥事法」與「藥害救濟法」修正案，強化缺藥預警與政府應變權限，讓藥品供應能「提早知道、及時補位」。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，對修法「樂觀其成」，但制度能否真正改善缺藥問題，關鍵仍在主管機關是否落實執法，否則恐流於「雷聲大、雨點小」。

    食藥署副署長王德原指出，修法有三大重點，第一，針對「必要藥品」，要求藥商定期申報製造、輸入與供應情形，不再限於供應異常前六個月通報，讓主管機關可即時掌握藥品供應變化，申報頻率與細節將由子法規範。

    第二，擴大專案製造與專案輸入適用範圍，未來不限於必要藥品，只要有藥證的藥品出現供應不足或因應重大、緊急公共衛生需求，主管機關即可依法核准替代藥品製造或輸入。第三，賦予主管機關必要時調控藥品分配的權限，避免藥品集中於特定院所，提升診所與社區藥局取得藥品的公平性。

    「藥害救濟法」也同步修正，將專案核准製造或輸入的藥品納入救濟範圍，加重罰則，藥商若違反缺藥管理規定，最高可處卅萬元罰鍰並限期改善。

    黃金舜：瘦瘦針利潤高 壓縮糖尿病用藥產量

    黃金舜指出，近年的缺藥與國際供應鏈動盪密切相關，包括美國關稅政策與藥廠設廠要求，加上台灣市場規模有限，缺藥恐成長期風險。他以「瘦瘦針」為例，減重用藥利潤較高，藥廠自然優先生產，反而壓縮肩負醫療責任的糖尿病用藥產量，導致台灣分配不足，直言藥品必須兼顧醫療道德倫理。

    黃金舜強調，過去藥商最多提前一個月通知，有限藥品又優先供應大型醫院，導致社區藥局斷藥、病患奔波找藥，若能提前掌握庫存並協調分配比例，預留替代藥品緩衝期，才能真正降低衝擊。

