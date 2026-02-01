路旁棲地多 動物路殺國道三號數量居冠

國道路殺動物種類。（高公局提供）

據交通部高速公路局統計，國道路殺事件以中小型鳥類數量最多占四成六，狗和貓居次、有廿六％，其他如白鼻心、松鼠甚至蝙蝠和爬蟲類動物，都是國道路殺的常見名單，路殺數量則以國道三號居冠。

國道讓蝶道 世界首創

高公局最早投入道路路殺調查，可溯源到二〇〇七年的「國道讓蝶道」保育計畫。因為台灣西部紫斑蝶春季北返遷徙路線，在雲林縣林內鄉觸口地區穿越國道三號林內路段，根據台灣蝴蝶保育學會調查，該地點曾觀察到每分鐘約一萬一千五百隻通過，總計單日遷移超過一百萬隻。高公局辦理世界首創之「國道讓蝶道」，保護紫斑蝶飛越國道，成功降低紫斑蝶路殺數目。

請繼續往下閱讀...

國道的路殺調查是由工程司、路容清潔維護和事故處理人員共同執行，調查人員在每天執行例行工作時，一併調查國道上的動物屍體。

根據高速公路局統計，國道生態資料庫自二〇〇九年到二〇二二年底，統計累計超過九萬筆路殺紀錄，包含哺乳類廿二種、鳥類一〇三種，兩棲類三種、爬蟲類廿三種。

國道路殺動物種類組成，以中小型鳥類數量最多，其中以斑鳩（珠頸斑鳩、紅鳩、金背鳩、翠翼鳩和綠鳩等）、野鴿、麻雀、白尾八哥（含八哥和家八哥）和白頭翁等鳥的數量最多，合計佔全部路殺動物數量的四十六％。

狗和貓的紀錄僅次於斑鳩和鴿子，合計約佔廿六％；哺乳類動物除白鼻心與台灣野兔外，以赤腹松鼠、小型鼠類和蝙蝠紀錄較多；爬蟲類中以雨傘節、眼鏡蛇、臭青公、鱉和斑龜較多。

高公局比較各國道路殺調查結果，國道三號和國道一號由於路線長度關係，分別位居路殺數量前一、二名，而國道三號又因鄰近淺山且周邊棲地較國道一號自然，路殺數量較多。

每公里13.8隻 國道10號密度最高

以密度來看，國道十號的路殺密度最高，平均每年每公里十三．八隻，其次為國道三號的六．二隻和國道一號的五．六隻，不同國道的路殺動物組成也有些差異。

為改善國道路殺問題，第一座國道「動物通道」在二〇一〇年四月改善完成，直至二〇二〇年陸續設置總長度超過四十公里的國道路殺動物防護網，由既有結構物改善而成的動物通道，有跨越式三座和穿越式十四座，結果顯示目標物種的路殺率大幅下降。

為防止動物誤上國道被路殺，高公局設置動物防護網。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法