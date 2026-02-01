衛福部研修兒少法 中小學校長籲：勿加重校務負擔

衛福部研修「兒少法」草案，中小學校長協會理事長陳清義（左四）表示，協會反對擴大校園責任。（陳清義提供）

衛福部近期研議修正「兒童及少年福利與權益保障法」部分條文，引發教育界反彈。中小學校長協會理事長陳清義昨指出，草案多項條文擴大學校與教育人員的通報、調查及配合義務，恐使校園成為第一線高風險承擔者，加重學校行政負擔，表達明確反對立場。衛福部回應，現仍在草案研擬階段，希望未來在案件處理與裁罰上能更「一元化」，將持續蒐集意見。

陳清義表示，草案第七十二條、第七十三條等條文，要求教育相關人員在執行職務時，若知悉或疑似兒童及少年遭受不當對待，須於廿四小時內完成通報，並配合後續訪視調查及家庭脆弱性評估。

教育人員原已依法負有通報責任，此次修法進一步強化時限與責任，卻未同步釐清「疑似判斷標準」與責任界線，恐使教師在專業判斷與法律風險間進退失據。

此外，陳清義表示，草案同步擴大不當對待態樣，納入精神暴力、疏忽照顧、剝奪或妨礙兒童及少年接受國民教育機會等情形，憂心條文定義若未更明確，可能使校園管教、輔導與校規執行，動輒面臨通報與調查壓力，導致教育現場過度行政化、司法化，影響師生互信與校園秩序。

陳清義強調，保障兒童及少年安全責無旁貸，但制度設計不應將社政專業責任下放至學校，避免在配套不足下，讓學校承擔過高風險，引發校園動盪。

衛福部：各界建議皆納入討論

衛福部社會及家庭署署長周道君說明，這次兒少權法修法是參考「兒童權利公約（CRC）」架構進行全盤檢討，修正幅度相對較大，希望未來在案件處理與裁罰上能更「一元化」，避免重複調查，讓裁處標準更一致，與教育部持續溝通中，各界建議皆可納入討論，不排除最快今年下半年提出草案。

教育部國教署組長詹雅惠則說明，教育部已多次向衛福部反映修法方向，希望維護教育人員教學專業，並秉持「行政減量」原則，讓教育人員專注於教學現場，共同維護兒童及少年身心健康。

