    首頁 > 生活

    加聘樂團、營造氣氛 賓客50人約20萬

    2026/02/01 05:30
    邱俊彰透過戶外婚禮，與妻子結成連理。（邱俊彰提供）

    邱俊彰透過戶外婚禮，與妻子結成連理。（邱俊彰提供）

    記者歐素美／專題報導

    一場浪漫的「戶外婚禮」要花費多少？業者表示，現在新人大多很有主見，會自行加碼，營造更好的婚禮氛圍，例如聘請樂團、施放煙火等，很捨得花錢，人均單價可從基本款二千到四千多元，若邀請五十人，大概花費二十萬。

    新人捨得花錢 人均單價2千起跳

    台中市「流星花園幸福活園區」原本經營民宿及餐廳，並設有露營區，業者陸冠全說，「戶外婚禮」風潮盛行後，每年十月之後的週末，露營區幾乎都被新人包場，為服務新人也順勢提供包套服務，包括餐食、婚禮布置等，人均費用約兩千元左右。

    陸冠全表示，有人認為戶外婚禮相較在高級宴會廳舉辦婚禮，費用較省，其實並不然，因為戶外婚禮業者只提供基本款，現在新人大多很有主見，若加碼聘請樂團、施放煙火、營火晚會或外加烤大豬、烤肉車，甚至糖葫蘆、棉花糖機等，營造更好的婚禮氛圍，人均單價會拉到四千多元，不過，戶外婚禮參與人數一般會比較少，約五十到一百餘人左右。

    不比飯店便宜 美好回憶永留存

    卅七歲的邱俊彰和妻子結婚時，就是舉辦戶外婚禮。他表示，當天邀約五十餘名賓客，花費約廿萬元，並不比飯店便宜，但是氣氛浪漫、拍照漂亮，參與的親友都覺得留下美好回憶。

    「松之戀」戶外婚禮布置，氣氛浪漫。（張智銘提供）

    「松之戀」戶外婚禮布置，氣氛浪漫。（張智銘提供）

