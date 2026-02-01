為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    山林見證 看夕陽、放煙火、賞夜景 花園餐廳 戶外婚禮大熱門

    2026/02/01 05:30
    施放煙火讓戶外婚禮更形浪漫。（陸冠全提供）

    施放煙火讓戶外婚禮更形浪漫。（陸冠全提供）

    記者歐素美／專題報導

    新冠疫情期間為避免群聚風險，擁抱大自然的戶外活動成為大熱門，許多消費行為或商家經營形態也隨之改變，採用Buffet形態的「戶外婚禮」乘勢而起，花園餐廳、露營區成為年輕情侶舉辦戶外婚禮首選，受氣候影響，每年十月到隔年三月是旺季，露營區或餐廳週六、日幾乎都被包場，相當搶手。

    10月到隔年3月 週末都被包場

    台中「流星花園幸福樂活園區」露營區、「松之戀」民宿及「安妮公主花園」餐廳，這幾年是戶外婚禮的熱門場地！業者主要出租場地，婚禮細節由新人自行打點，若新人沒有委託婚顧公司辦理，業者也有配合廠商可以協助。業者表示，有趣的是，選擇戶外婚禮的新人，很多都是異國婚姻。

    台中3大地點 新人多是異國婚姻

    熱門的戶外婚禮場地，最大特色就是擁有廣闊的戶外場地及美景，位於豐原區公老坪山區的「流星花園幸福樂活園區」佔地近十公頃，場地開闊，可賞夕陽，還可放煙火、俯瞰豐原市區夜景；位於新社山區，佔地約一公頃的「安妮公主花園」則位於溪畔，風景如畫。

    七十歲的張智銘從事建築業起家，一九九二年移民澳洲，因國外盛行「渡假式婚禮」，他也希望在台灣打造這樣的環境，因此在台中新社購買一甲多的土地，種植近四百棵落羽松，依山興建民宿及餐廳。

    二〇二〇年，「松之戀」開始營運，緊臨雙翠潭及落羽松的美景如畫，尤其秋冬時，落羽松轉黃，更添浪漫。吸引民眾到訪、住宿，假日更常有民眾包場舉行戶外婚禮。

    張智銘說，除了一般住宿客，每年落羽松季節，很多外地新人也會來包場，在落羽松林裡舉行戶外婚禮，並聘請樂團演奏等，十分浪漫。現在年輕人自主意識高，喜歡舉行小型婚禮，溫馨又浪漫，其中，不乏從加拿大或台北等地前來結婚，他希望透過環境營造，讓台灣婚宴氛圍更活潑、優雅。

    賓客一邊用餐還可看夜景、欣賞表演。（陸冠全提供）

    賓客一邊用餐還可看夜景、欣賞表演。（陸冠全提供）

    景觀餐廳或露營區成為年輕情侶舉辦戶外婚禮首選。（陸冠全提供）

    景觀餐廳或露營區成為年輕情侶舉辦戶外婚禮首選。（陸冠全提供）

    戶外婚禮一般以buffet形式供餐。（陸冠全提供）

    戶外婚禮一般以buffet形式供餐。（陸冠全提供）

    圖
    圖
