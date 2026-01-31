新北敬老卡 二月起搭台鐵扣抵上限至150點

新北市敬老愛心卡，自二月起提高搭乘台鐵及計程車的社福點數扣抵上限。（新北社會局提供）

新北市敬老愛心卡從二月起提高搭乘台鐵及計程車的社福點數扣點上限，敬老愛心卡搭乘台鐵的單趟扣抵點數，從原本卅點提高到一五〇點，使用範圍從北北基擴大到北北基桃宜；計程車單趟扣抵點數，從原本六十五點提高至八十五點，降低長輩自付額，鼓勵長輩利用大眾運輸探親、旅遊、就醫。

擴大至北北基桃宜

交通局簡任技正吳政諺表示，每年使用敬老愛心卡搭乘計程車者約卅萬人次，租借YouBike高達一六六萬人次，此次提高台鐵與計程車社福點數扣點上限，並同步擴大台鐵使用範圍，讓可使用這項福利的火車站從卅六站增加到六十四站，服務里程數也從一百公里延伸到二三二公里。

計程車扣抵也提高

吳政諺舉例，若長者在台鐵板橋站搭自強號前往宜蘭站，敬老票單趟票價一六四元，過去只能扣抵社福點數卅點，長者需自付一三四元，新制上路後，社福點數可扣抵一五〇點，只需自付十四元；計程車單趟扣抵提高至八十五點，起跳價可全數折抵。

此外，今年一月起，敬老愛心卡使用範圍已擴大適用搭國道客運（起訖均為北北基桃宜），國民運動中心每項次扣五十點，市立聯合醫院與衛生所掛號費扣抵五十點；七月起，敬老愛心卡點數將從四八〇點提高到六百點（一點等於一元），預估八十九萬多人受惠。

交通局補充，市府將持續改善公共運輸與敬老服務，鼓勵長者多外出使用大眾運輸。

