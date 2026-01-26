宜縣整合產業 推「天冰天菜」年菜組合

宜蘭縣政府輔導縣農會推出馬年限定的「天冰天菜」年菜組合。（宜蘭縣府提供）

農曆年腳步近，宜蘭縣政府強化年節農漁產品行銷，輔導宜蘭縣農會整合在地農漁畜產業資源，推出馬年限定的「天冰天菜」年菜組合，透過一站式採購，讓消費者一次購足生鮮魚肉與各式蔬菜，省去奔波各市場的辛勞。

宜蘭縣政府執行產業輔導與行銷推廣計畫，協助縣內各農會強化集貨、分級、冷鏈、銷售通路建置，今年「天冰天菜」年菜組合，由宜蘭縣農會統籌，串聯農民、漁會、食品加工業者，建構一條龍供應模式，落實食品安全把關。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，食安是過年期間消費者關心的議題，農會通路上架產品，由農會負責原料來源控管、品質檢驗與產地溯源，不僅品質有保證，也以合理價格穩定銷售，形成良性循環。

宜蘭縣農會表示，此次年菜組合產品多元，像是「尋味宜蘭」生鮮冷凍箱，整合頭城及蘇澳區漁會、十大神農溪和食品、謝正佐等在地漁產業者，提供產地直送生鮮魚肉；「尋味宜蘭」蔬菜箱，結合順德臘味食品工廠的臘肉與鴨賞、宜蘭農友栽種的蔥蒜、綠園有機蔬菜農場的有機芹菜、宜蘭嚴選好米，消費者可到宜蘭縣農會鮮饗宜蘭農舖採購，地址在宜蘭市林森路一百五十五號，本月卅一日前訂購結帳享有早鳥優惠價。

