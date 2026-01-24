竹塘「九龍大榕公」改造 轉型觀光園區

九龍大榕公是彰化縣竹塘鄉重要遊憩點。（記者顏宏駿攝）

彰化縣竹塘鄉「九龍大榕公」是知名遊憩景點，縣府斥資四四〇九萬餘元進行周邊環境改造，未來將新設兒童遊戲場域，並銜接周遭休閒動線與景點，打造兼具宗教信仰、休閒遊憩與親子活動的複合型觀光園區，其中「榕光塔」最引人矚目，昨天舉行動工儀式，預計年底完工。

斥資4409萬 將興建「榕光塔」

主持開工儀式的彰化縣長王惠美表示，九龍大榕公是竹塘鄉重要信仰中心，也是地方知名景點與居民交流場域，園區設施逐漸老舊，本次工程將主廟參拜區域整合規劃，針對動線重新整理鋪面，同時打造地標「榕光塔」，讓遊客可從高處眺望大榕公的氣勢與河濱景色，另新設提供兒童遊玩的「祥龍探索遊戲場」。

請繼續往下閱讀...

彰化縣府城市暨觀光發展處表示，本次工程在大榕公主景區部分，將主廟參拜區域重新規劃，設置大榕公歷史故事牆，榕樹下方則採最少擾動的設計手法，使用不同舖面，讓大家近距離欣賞大榕公的自然之美；另外，將打造地標「榕光塔」，遊客可以從樹下漫步至樹梢、從高處感受大榕公的氣勢與河濱景觀，提升觀光吸引力及亮點。

民眾可在「榕光塔」上，俯瞰整個九龍大榕公和遠眺濁水溪。圖為模擬圖。（彰化縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法