搭北捷勿使用行動電源 若失火將求償

北捷於全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，因應鋰電池熱失控。 （記者甘孟霖攝）

捷運板南線列車十六日晚間發生行動電源冒煙，引發旅客恐慌；日本東京地鐵日比谷線廿一日上午車廂內行動電源起火，該線一度全線暫停行駛。台北捷運公司昨宣布，有鑒於近期國內外發生旅客搭乘捷運時，攜帶行動電源發生自燃冒煙事件，公告勸導進入台北捷運範圍內時勿使用行動電源，如因使用或保管不慎導致發生火災等公共危害，將依法究辦並進行求償。民眾對此看法兩極，有人認為相當不方便，也有人覺得為了安全可以忍受。

使用或保管不慎致危害 依法究辦

北捷安全衛生處處長林榮輝表示，巡視人員看到旅客使用行動電源，會委婉勸導；如發生事故，求償金額則要視損害多寡而定，如先前日本發生類似事件造成旅客燒傷，列車全面停駛，設備損失、營運損失納入後，金額可大可小。而二〇二四年至今北捷共發生五起行動電源自燃冒煙事件，當中三件發生在列車內，兩件在車站範圍內，都造成程度不一的影響，雖未造成傷亡，但國外案例殷鑑不遠，行動電源自燃燒到衣物等引發火災仍具相當危險性。

捷運族有人認為不便 有人可忍受

捷運族林小姐說，北捷車站也有行動電源租借站，租了卻不給用會讓人有點困惑；陳姓高中生說，通勤時都會滑手機殺時間，如果沒電會有點不方便，但他搭捷運通常是短程通勤，為了安全考量稍微忍耐一下就好。

各站點有免費充電站 鼓勵民眾使用

林榮輝說，行動電源租借站點是便民服務性質，會加註相關提醒，也透過月台電視、廣播等加強宣導。北捷指出，各站點都有免費充電站，鼓勵民眾使用。根據消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃，北捷全線車站均配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，一旦有類似事件，即可進行緊急處置，並通報一一〇、一一九。

