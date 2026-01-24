為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    《基隆2死4傷火警）議員籲速調查災害事故 增消防人力

    2026/01/24 05:30 記者盧賢秀／基隆報導

    基隆市安樂區樂利三街日前發生火警，造成二死四傷，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，各界都相當哀痛與不捨。市議員昨要求市府儘速召開災害事故調查，檢討修正住宅消防安全相關法規，建立更完整的社區防災網路，讓踏進火場的消防員都能平安回家。消防局長游家懿表示，已指示儘速召開災害事故調查會，將邀請基層消防團體共同討論。

    檢討修正住宅消防安全法規

    市議員陳冠羽表示，消防弟兄在最危險的第一線奮不顧身，用生命守護市民安全，這份犧牲令人動容。消防員殉職往往不只是單一意外，是涉及火場風險評估、建築安全條件、現場指揮決策，以及人力、裝備與制度是否到位等系統性問題，惟有透過正式且具獨立性的調查，才能避免悲劇重演。

    尤其基隆市消防局長期面臨人力不足問題，市府應藉此事故全面檢視，立即研議補足人力與改善勞動條件的具體作為。

    裝備須精進、更新呼吸防護設備

    議員許睿慈表示，將在議會爭取消防裝備精進、呼吸防護與通訊設備更新，檢討住宅消防法規，並結合消防、都發、工務與社政體系，從老舊電路改善、居家防火設備補助，到防災教育與宣導，建立更完整的社區防災網路。

    消防局表示，消防局編制員額三六三人，今年預算員額三一八人，將逐年增加預算員額；針對救災裝備器材，也逐年汰換增購，以符同仁救災需求。

