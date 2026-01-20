台東弱勢宅修繕 議員籲納水電簡修

台東縣社會處近日連結民間資源助弱勢居家修繕。（台東縣府提供）

台東縣府今年編列五十萬元中低收入老人住宅修繕補助預算，每戶最高可申請十萬元補助，近日還連結民間資源，協助兩戶居家維護。縣議員簡維國認為老人更普遍需要的是簡易水電維修，縣府社會處長陳淑蘭說，研議納入更多資源，以提供更普及、即時的生活協助。

縣政府近日透過跨網絡資源整合，成功協助縱谷線區兩戶弱勢家庭改善老舊居住環境。其中一例為魏姓長者，連結民間資源進行義肢裝配與居家動線調整，使老屋重新具備基本安全與無障礙功能。另一案例長期居住於老舊磚瓦屋，多次颱風造成廚房及屋頂破損，隔間簡陋、家具短缺，社福中心評估後，連結各網絡資源完成屋頂固定、廚房簡易維修、隔間補強及生活空間整理，打造更安全、舒適的環境。

簡維國說，社會處目前編列的五十萬元住宅修繕預算，每戶中低收入老人最高可申請十萬元，但許多長輩迫切需要的，其實是更小規模的簡易維修，如更換燈泡、水龍頭或修理馬桶等。許多老人家因為沒錢或捨不得花錢叫水電工，將就生活，這些簡易修繕對減輕長輩負擔與提升安全至關重要，應建立一套個案式的開放申請機制，透過里長、鄰長或訪視員主動發掘需求，擴大服務範圍，讓服務更具普及性。

