為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    遭批砍陳奇祿故居老樹 台大︰有傾倒之虞

    2026/01/14 05:30 記者孫唯容／台北報導
    近期有樹保團體申請陳奇祿故居的十棵樹，質疑遭到所有權人台灣大學趁會勘前的三天「空窗期」砍樹，目前僅剩下三棵樹。（台灣樹人會提供）

    近期有樹保團體申請陳奇祿故居的十棵樹，質疑遭到所有權人台灣大學趁會勘前的三天「空窗期」砍樹，目前僅剩下三棵樹。（台灣樹人會提供）

    台北市去年修正《樹木保護自治條例》，首次會勘當下樹木有「暫時」受保護資格。不過近期有樹保團體申請陳奇祿故居的十棵樹，質疑遭到所有權人台灣大學趁會勘前的三天「空窗期」砍樹，目前僅剩下三棵樹。對此，台大表示，基地內僅有五棵樹木，移除的三棵樹木是因生長狀況不佳且有損鄰或傾倒之虞，另一棵健康無虞的樹木則是進行移植，並非護樹團體所稱的砍倒七棵樹。

    護樹團體控趁會勘前「空窗期」砍伐

    護樹團體台灣樹人會表示，陳勤忠建築師在一月六日向文化局提報陳奇祿故居的十棵樹木受保，依據樹木保護自治條例，北市文化局需在一月九日進行會勘，所有權人台灣大學卻在等待會勘的三天空窗期，砍伐故居中的七棵老樹，目前僅剩一棵橄欖樹及二棵椰子樹。

    根據樹木保護自治條例修正新法，自首次會勘就進入「暫定受保護樹木」，該法在二〇二五年十二月卅日公告，將在今年六月卅日施行，但台灣樹人會主張，市府收到申請受保時，即起算「暫定受保護樹木資格」，不過文化局堅持版本為「首次會勘起算」，未來新法施行後，恐讓後續申保反成「砍樹催命符」。

    台大則稱，該拆除工程在施工前已針對基地範圍內的樹木進行過樹籍調查，基地內未有涉及「台北市樹木保護自治條例」的受保護樹木，根據工程進度在去年十二月廿三日至今年一月二日，進行建物拆除工程及廢棄物清運，一月五日起開始整地，一月七日接獲文化局通知，就立即暫停作業。

    文化局表示，現場初步判斷，該處樹木之「量體大小」尚未達受保護樹木之認定標準，不過提報人主張基地內樹木樹齡均達五十年以上，仍須檢具航照圖、歷史圖資及現地照片等相關佐證資料，並於一個月內補齊送件，後續將提送樹木保護委員進行專業審議認定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播