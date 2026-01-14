遭批砍陳奇祿故居老樹 台大︰有傾倒之虞

近期有樹保團體申請陳奇祿故居的十棵樹，質疑遭到所有權人台灣大學趁會勘前的三天「空窗期」砍樹，目前僅剩下三棵樹。（台灣樹人會提供）

台北市去年修正《樹木保護自治條例》，首次會勘當下樹木有「暫時」受保護資格。不過近期有樹保團體申請陳奇祿故居的十棵樹，質疑遭到所有權人台灣大學趁會勘前的三天「空窗期」砍樹，目前僅剩下三棵樹。對此，台大表示，基地內僅有五棵樹木，移除的三棵樹木是因生長狀況不佳且有損鄰或傾倒之虞，另一棵健康無虞的樹木則是進行移植，並非護樹團體所稱的砍倒七棵樹。

護樹團體控趁會勘前「空窗期」砍伐

護樹團體台灣樹人會表示，陳勤忠建築師在一月六日向文化局提報陳奇祿故居的十棵樹木受保，依據樹木保護自治條例，北市文化局需在一月九日進行會勘，所有權人台灣大學卻在等待會勘的三天空窗期，砍伐故居中的七棵老樹，目前僅剩一棵橄欖樹及二棵椰子樹。

根據樹木保護自治條例修正新法，自首次會勘就進入「暫定受保護樹木」，該法在二〇二五年十二月卅日公告，將在今年六月卅日施行，但台灣樹人會主張，市府收到申請受保時，即起算「暫定受保護樹木資格」，不過文化局堅持版本為「首次會勘起算」，未來新法施行後，恐讓後續申保反成「砍樹催命符」。

台大則稱，該拆除工程在施工前已針對基地範圍內的樹木進行過樹籍調查，基地內未有涉及「台北市樹木保護自治條例」的受保護樹木，根據工程進度在去年十二月廿三日至今年一月二日，進行建物拆除工程及廢棄物清運，一月五日起開始整地，一月七日接獲文化局通知，就立即暫停作業。

文化局表示，現場初步判斷，該處樹木之「量體大小」尚未達受保護樹木之認定標準，不過提報人主張基地內樹木樹齡均達五十年以上，仍須檢具航照圖、歷史圖資及現地照片等相關佐證資料，並於一個月內補齊送件，後續將提送樹木保護委員進行專業審議認定。

