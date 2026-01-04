取經香港澳洲 香菸目標每包400元

董氏基金會強調，台灣的菸價過於便宜，應大幅度、迅速地調整菸捐或菸稅，以菸價2035年達到每包400元為目標。（資料照）

董氏基金會：國人買菸太便宜

我國菸捐已十七年未調，菸稅則在二〇一七年調漲後，八年未調。董氏基金會強調，台灣的菸價過於便宜，應大幅度、迅速地調整菸捐或菸稅，以菸價二〇三五年達到四百元為目標，回歸「以價制量」，菸害防制目的。

應大幅度、迅速調整菸捐或菸稅

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，各國大多採行「菸稅」作法，我國則是「菸稅」與「菸捐」並行，理想上應可達到WHO所期待、菸品稅率佔市售菸價七十五％的水準，但自二〇〇二年菸捐開徵以來，菸捐曾在二〇〇六年、二〇〇九年分別以五元、十元的幅度調漲，菸稅則在二〇一七年調漲廿元，目前我國菸稅、菸捐合計僅五十一．八元。

林清麗說，董氏基金會支持大幅提高菸稅、菸捐以「助人救人」。台灣在菸捐、菸稅相關討論議題，已經被菸商扭曲成「搶錢大作戰」，從健康促進目的，轉移到菸捐分配問題。

議題討論常淪於菸商漲價時機

對菸捐調整，林清麗認為，主管機關不是不急，只是每次一討論菸捐調漲，菸商就會煽動輿論，激化吸菸者對政府不滿情緒，轉移焦點，最後即使菸捐沒有調整，菸商也藉機調漲菸價，讓吸菸者以為是「政府搶錢」，其實利潤都被菸商收入口袋。

林清麗說，其他國家地區調整菸稅比台灣更頻繁，且動輒以美金一至二元幅度調整，四十年前與台灣菸價相當的香港，如今菸價已經是台灣的四倍。

林清麗強調，台灣菸稅、菸捐應即調即漲，且不能給菸商囤貨與從中獲利的時間，建議二〇二七年先實施加稅六十元（約美金二元），促使菸價提升至二百元，往後每二年加稅卅元，取經澳洲、香港，目標二〇三五年菸價達每包四百元。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

