醫院違建通過評鑑 明年專案稽查

發生大火奪走9條人命的安泰醫院，院區近半是違建，仍兩度通過醫院評鑑。（資料照，記者陳彥廷攝）

屏東安泰醫院去年一場大火奪走九條人命，監察院調查發現，醫院違章建築面積竟占四十七．二％，幾乎半間醫院都是違建，卻仍兩度通過衛福部醫院評鑑，更令人不安的是，全台八十一家醫院存有公共安全疑慮，其中有七十家也通過評鑑。衛福部回應，違建認定屬地方建管權責，將於明年啟動跨部會專案稽查。

違建認定屬地方建管權責

監察院最新調查報告指出，該案涉及地方政府長期放任違建、中央評鑑機制未能即時發揮把關功能，已糾正屏東縣政府城鄉發展處、衛生局、東港鎮公所及衛福部。監委指出，安泰醫院自二〇〇五年間即違法增建，違建內仍作為醫療使用，縣府卻未依法勒令停止使用或斷水斷電，違失情節嚴重。

請繼續往下閱讀...

針對外界質疑「違建醫院為何仍能通過評鑑？」衛福部醫事司副司長劉玉菁說，違章建築是否成立，必須比對原始建築執照與使用執照，僅有地方工務或建管單位才能依法認定，「這一塊不是醫院評鑑可以去做的」，評鑑時，醫院須提出已完成公共安全申報、且符合法規的相關證明，評鑑單位是依地方回報資料進行確認。

劉玉菁指出，醫院評鑑主要著重於醫療服務品質與病人安全管理，並非代替消防或建管機關查核，若消防或建築涉及不合規，依法應由地方消防局與建管單位處理。

完成全國醫院違建盤點

安泰醫院事件後，衛福部坦言制度需補強。劉玉菁表示，衛福部已與內政部啟動跨部會合作，由國土署協同地方完成全國醫院違建盤點，衛福部今年五月啟動提升醫院防火安全輔導計畫，補助醫策會協助醫院改善防火與公共安全設施，目前已有六十九家醫院申請，採輔導與稽查並行，明年將由中央啟動、地方執行「專案稽查」，由衛生局、消防局及建管單位共同進場確認改善情形。

劉玉菁指出，若醫院違反「醫療機構設置標準」，就不能被認定為評鑑合格醫院，設置標準是醫院最基本的營運門檻，若遲未改善，不只評鑑會被判定不合格，也會影響健保特約與給付資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法