犬貓義診 興大在地關懷創生基地揭牌

興大在中興新村設立「在地關懷與創生基地」，揭牌啟用。（記者陳鳳麗攝）

國立中興大學南投分部設立「在地關懷與創生基地」昨揭牌啟用，現場提供骨科健康義診、貓狗義診、市集擺攤，未來各學院將輪流駐點提供服務，並規劃開放租借展覽空間與共享辦公室。另外，獸醫基地明年也會在中興新村啟動，定期寵物健檢，不定期舉辦犬貓節育，並展開犬貓行為諮詢約診。

「在地關懷與創生基地」位在中興新村光明一路，以多間整修好的原省府宿舍做為基地，昨由興大校長詹富智邀請政府部會、學界、在地里民共同揭牌，隨即展開骨科健康義診、犬貓義診、花圈手做DIY、市集擺攤。現場也啟動興大與南投縣名間鄉、信義鄉及雲林縣元長鄉合作的鄉志編纂計畫，名間鄉長陳翰立、元長鄉長李明明親自參加發表會。

「在地關懷與創生基地」還為貓狗義診，有民眾帶著毛小孩來做健檢，毛小孩可愛的模樣吸引不少目光。中興大學指出，已選定中興新村光明東路三十九號設置獸醫基地，明年即會啟動，未來規劃每季舉辦寵物健檢及衛教活動，並不定期舉辦犬貓節育，也會展開犬貓行為諮詢約診。

