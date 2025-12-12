台16線水里至信義段改善 交部允斥資25億

省道台16線水里至信義段，交通部長陳世凱（左一）與立委游顥（右一）昨會勘，將斥資25億元改善。（記者劉濱銓攝）

易崩坍 將闢建隧道、橋梁高架 後年動工

省道台十六線南投縣水里鄉至信義鄉路段，過去因邊坡陡峭破碎，每逢颱風大雨就崩坍，當地爭取道路改善近十年，交通部長陳世凱昨到場會勘，允諾斥資廿五億元分段改善，透過隧道、橋梁高架等工程，避開易崩塌路段，預計二〇二七年動工。

逢大雨就崩塌 地方爭取10年

台十六線是水里通往信義雙龍部落重要道路，惟邊坡不穩、路線蜿蜒，以致汛期豪雨經常崩坍阻斷；立委游顥昨邀集交通部、公路局、立委麥玉珍，以及南投縣政府、水里鄉、信義鄉公所、地方民代等出席台十六線改善會勘。

游顥表示，台十六線部分路段破碎、路況差，長年影響水里頂崁、民和村，以及信義地利、雙龍村的民眾進出，每逢颱風大雨，民眾就對交通安全充滿疑慮，地方長期爭取改善，終於獲得中央重視，並納入省道改善計畫，將挹注經費逐段改善。

水里端先施作 工期3年3個月

公路局信義工務段指出，台十六線改善工程，將從水里端開始改線，透過截彎取直闢建隧道，再興建高架橋沿著濁水溪畔通行，藉此避開既有破碎邊坡，之後接回平面道路，最後再闢建隧道，提升道路安全，改善路段總長約三公里，總工程經費廿五億元，工期為三年三個月。

陳世凱表示，台十六線十九Ｋ至廿五Ｋ道路改善，已納入二〇二五至二〇二九年的省道改善計畫，預計二〇二七年動工，廿五億元經費將分成三個路段施工改善，另外，在改善工程開工前，為維護民眾通行安全，現也投入一億五千萬元，進行沿線易崩坍邊坡的保護工程，預計明年汛期前就會完成。

省道台16線水里至信義段，交通部將斥資25億元改善，現也投入1.5億元進行崩坍邊坡保護工程（圖中山壁），確保通行安全。（記者劉濱銓攝）

