    彰市、秀水點亮耶誕樹 美到元宵

    2025/12/12 05:30 記者張聰秋、劉曉欣／彰化報導
    彰化秀水跨年燈節最閃耀的星星光廊。（林榮生提供）

    歲末年終，邁入第十九年的「愛在彰化」耶誕嘉年華園遊會暨點燈活動，十四日（週日）下午四點將於縣立美術館廣場登場，縣府已試點燈，絢麗的光源不僅照亮夜空，更預告將一路展出到明年三月一日，連續點亮夜空長達七十八天，橫跨整個農曆春節，讓彰化市景從耶誕一路美到元宵前。

    今年縣府首度與彰化縣音樂河社會福利協會合作，當天活動現場準備了近四十攤創意市集，包含各式美食飲品、文創手作等，並規劃舞台表演及趣味闖關遊戲。活動焦點在十公尺高的耶誕樹，主燈底座融入彰化在地景物設計，要打造成今年冬季觀光打卡地標。活動期間每天傍晚五點半到晚上十點都會點亮。

    彰化月影燈季 27日點燈

    另外，彰化月影燈季也將於廿七日在八卦山大佛風景區接力點燈，活動持續到明年三月一日。今年的月影燈季以生肖「馬年」為主題，首度攜手兩大超人氣IP「Rody跳跳馬」及特別嘉賓「櫻桃小丸子」，要把大佛風景區打造成一座夢幻的跳跳馬戲團。

    秀水鄉今年則以鄉公所廣場為中心點，延著市區中山路打造三五〇公尺的璀璨燈海，今年從文化街到秀中街都有燈海點綴，昨天已有許多人搶拍，這是秀水人年年必拍的打卡景點。即日起將一路從耶誕節點燈到明年元宵節。

    彰化美術館前十公尺高的耶誕樹，週日正式點燈。（縣府提供）

