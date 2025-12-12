為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    整修挨批像廢墟 台中州廳廣場噴水池拆了

    2025/12/12 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    台中州廳花園噴水池，因不符安全需求遭刨除。（記者黃旭磊攝）

    台中州廳花園噴水池，因不符安全需求遭刨除。（記者黃旭磊攝）

    國定古蹟台中州廳有一一三年歷史，台中市文化局正進行二期修復再利用工程，路過民眾發現廣場如廢墟，連門前花園噴水池都被刨除，直呼「真的太慘了！」台中市文化局表示，水池設計阻隔動線，不符安全需求，報請文化部同意並邀專家學者審議通過拆除，民進黨市議員江肇國表示，日治州廳噴水池是空間記憶，「這樣拆有在回復歷史風貌嗎？」

    有民眾說，州廳前噴水池這幾天不見了，水池內有放一塊一九六九年金龍少棒優勝紀念碑，擔心連帶遭刨除丟棄，對此，文化局文化資產處表示，紀念碑移置到改建工務所保存，待明年州廳修復完成，八月後會再規劃展示。

    台中州廳正全面推動修復再利用計畫，民眾質疑，州廳錯過成為國家級美術館（二〇一八年前市長林佳龍規劃為台灣近現代美術專屬展場），修復多年不見天日就算了，現在竟亂挖地面、破壞水池？

    文化局表示，州廳廣場年久未整修，地坪多處損壞凹陷，加上過往水池設計造成動線阻隔，已不符現代安全需求，經報請文化部同意，並邀專家學者審議通過後，展開花圃及噴水池等老舊設備拆除改善工程，以恢復人本動線，維護市民安全。

    江肇國說，日治時期州廳，門前就是很漂亮圓形花圃，後來才改建成噴水池，無論是花圃或噴水池，都是空間一部分記憶，無奈的是，市府拆掉整個廣場，這樣真的回復歷史風貌？

