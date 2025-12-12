滿站借、空站還 北北桃YouBike送5元騎乘券

北北桃將於明年元旦推出「YouBike二．〇友愛接力」試辦計畫，鼓勵民眾協助緩解尖峰無車可借困境。（記者黃子暘攝）

明年元旦起試辦半年 10分鐘內最多獎勵2次 緩解尖峰無車可借

通勤時刻分秒必爭，YouBike租賃站客滿無法還車或無車可借，最讓人頭疼。新北市交通局指出，北北桃將於明年元旦起推出「YouBike二．〇友愛接力」試辦計畫，YouBike會員只要從停滿的場站借出YouBike二．〇，或將二．〇歸還至無車可借的場站，就可獲得每次五元的騎乘券，十分鐘內最多可獲得二次獎勵，以鼓勵民眾多走幾步路，協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」情形。

可先查看官方App 場站車輛狀態

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市平日通勤尖峰時段，捷運站周邊的熱門場站常有瞬間大量借還狀況，市府已督促微笑單車公司加強車輛調度；明年元旦起試辦「友愛接力」計畫半年，YouBike會員都有資格，無須額外登錄，民眾可在出門前先打開YouBike官方App查看場站車輛狀態，移步至滿站借車、或將車輛還至空站。

2.0E電輔車 也送5元電子騎乘券

吳政諺指出，北北桃三市跨站還車部分，以第一筆獎勵成立的還車時間起計算，一個會員帳號十分鐘內最多可獲得二次獎勵，另外，從滿站的場站借出二．〇E電輔車，也算留一個空位給下一位使用者停放，也提供五元電子騎乘券；電子騎乘券在當日完成還車後，系統會在晚間十一點五十九分結算，隔日早上七點前發送到會員帳號，會員可登入APP「騎乘券管理」查詢。

吳政諺說，後續騎乘YouBike時，扣除相關優惠（如一二〇〇都會通定期票、二．〇前卅分鐘免費優惠）後仍需自付款項時，可啟用騎乘券折抵，會從即將到期的騎乘券開始抵用；詳細活動說明可洽YouBike新北市官網，或撥〇二八九七九一一二二洽詢客服。

新制傷害險免費 未投保不能租借

此外，北北桃自明年起推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成免費投保才能租借YouBike，政府全額負擔保費，如騎乘時發生意外，造成被保險人死亡、失能，最高理賠一百萬元（未滿十五足歲者為喪葬費用及失能保險金）、傷害住院日額最高一千元，可憑醫療單據等申請理賠。

