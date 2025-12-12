為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    花蓮縣府編5億災區優先用？ 議員：胡說八道

    2025/12/12 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    馬太鞍堰塞湖溢流洪災災區光復鄉仍在重建，但花蓮縣明年度總預算卻未編重建經費，被議會要求補充修正後重送臨時會，但縣府至今仍未送新版預算書，還找藍營議員以臨時動議護航，指縣府「有編五億元災區優先用」，被批胡說八道。由於災民就在樓上旁聽，議長張峻直接喊話「鄉親看好了，國民黨就是這樣沉淪」。

    關心重建預算 災民議場旁聽

    國民黨議員護航未編列重建預算的縣府明年總預算，還透過臨時動議要縣府馬上送預算書到議會，議長張峻大罵「程序會假的嗎？國民黨也有兩人？」更批打算附議的藍營議員就是「同意縣府總預算不編列災區預算」。

    議員吳建志、吳東昇表示，議長沒有照議事規則走，議長張峻怒嗆國民黨護航，災區議員蔡依靜也罵「沒編列光復重建預算是要怎麼審總預算」，議員楊華美更批藍營議員，「為了護航徐榛蔚、傅崐萁，是要光復鄉親作何感想。」

    議員吳東昇聲稱「縣府有編五億元供災區優先使用」，但議會財政委員會召集人黃馨解釋，五億元是「縣府增益鄉鎮財源」科目，乃因應花蓮縣財政等級提升、地方自籌款需增加，議會財政小組要求縣府編預算補助鄉鎮公所籌足款項，實際上經費被縣府拿去綁樁；旁聽災民直呼「這就是國民黨議員的水準嗎？」

