光復、鳳林轟花蓮縣府 有錢放煙火、沒錢救災民

光復及鳳林災民到縣府陳情。 （記者花孟璟攝）

抗議縣府明年未編重建預算 徐榛蔚卻到玉里「不願面對民意」

馬太鞍堰塞湖溢流造成光復鄉重災後二個多月，光復鄉佛祖街仍有大量土石未清，五百位光復鄉災民昨到花蓮縣政府及議會陳情，議長張峻鞠躬向災民道歉，縣長徐榛蔚卻跑去玉里參加活動，被批「不願面對災民」，抗議災民怒吼「有錢放煙火、沒錢救災民」，縣府明年度沒有編列災區重建預算，由副縣長顏新章接下陳情書，強調「會重視災民權益」。

請繼續往下閱讀...

災民遞交陳情書 提五大訴求

光復鄉、鳳林鎮五百名災民昨先到縣議會遞交陳情書，提出五大訴求，包括要求縣府重建不能只靠中央，應在年度總預算編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建」的預算科目及經費、成立花蓮災後復原重建委員會且應該有災民固定席次、到災區各村開說明會詳細告知風險、縣府及中央應每個月聯合舉辦重建說明會說明進度、縣府在光復鄉的重建中心應成立任務編組並逐戶訪查災情及因應方案。

出身光復鄉議長張峻先跟災民鞠躬「在這裡先說聲對不起」，接著痛批，沒見過縣長徐榛蔚向鄉親道歉，商家器具、農民損失無從理賠、投訴無門，卻選擇躲起來不面對民意，強調一定會陪伴、堅持到底，沒有預算重建，災民就沒有未來。

副縣長宣布 成立重建委員會

抗議群眾手持「有錢大撒幣、沒錢救災民」白布條，還有貨車及小怪手和災區佛祖街的泥土全送至縣府大門口，部落青年吶喊「縣長出來」、「縣長要讓長輩等到什麼時候」，村長們砲轟縣府「有錢放煙火、有錢辦活動」卻沒有編列重建預算科目，陳情災民在縣府門口被警方隔離，最終由副縣長顏新章出面接下陳情，並回應「會重視災民權益，絕對會依規定辦理，爭取最大的補助」，並宣布將成立重建委員會。

光復鄉代表會主席廖翊鈞說，如果訴求得不到回應，災民還會有第二、第三次抗爭。

光復及鳳林災民在議會2樓旁聽席，關心議場內議員針對縣府明年總預算未編列重建預算進行攻防。 （記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法