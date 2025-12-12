橫山公所普發5千 卻沒錢修內灣吊橋

內灣吊橋被評為U4危橋，屬需立即派修等級，橫山鄉公所在七月封閉禁止通行。（記者廖雪茹攝）

檢測評為U4危橋 7月封閉 鄉長認為不應全部由公所出錢

新竹縣知名景點內灣吊橋經檢測評為U4危橋，屬需立即派修等級，橫山鄉公所今年七月即封閉禁止通行，但迄今五個月未見維修動靜，鄉長張志弘表示，吊橋是公共景點，縣府和中央卻一毛不補助，「太不公平了」，因此公所未修。不過，吊橋封閉不能走了不僅讓遊客敗興而歸，也引發外界質疑橫山全鄉普發五千元卻沒錢修橋？

吊橋封閉不能走 遊客敗興而歸

對此，張志弘強調，內灣吊橋雖由橫山鄉公所維管，但吊橋屬於公共資產，全部要公所出錢「太不公平了」，縣府、中央多少應補助部分經費，一半、三分之一或是更少，都可以。此外，已有內灣車行橋樑道路，吊橋作為景點並非人車必經路線，封橋並無礙大眾通行。

內灣堪稱是新竹縣深富人氣的商圈，橫跨油羅溪上、超過四十年的內灣吊橋，更是許多遊客打卡景點之一。

整座橋更新重建 至少3千多萬

張志弘表示，行政院公共工程委員會四月中到內灣吊橋督導，要求公所採取緊急改善措施。公所初步評估，專業評估就要四百萬元，若僅汰換鋼索約一千五百萬元，整座橋更新重建的工程費至少三千多萬元，「公所無法獨力負擔！」

縣府交通旅遊處長陳盈州表示，橫山鄉公所六月中提報內灣吊橋災害復建工程，縣府即與公所現勘，公所初步評估提到三千多萬，但其顧問公司指金額需做詳細橋檢才能確認，因此請公所先行編列經費辦理詳細橋檢，以提供完整評估及爭取經費的依據。

維護修繕屬公所負責 觀光署不同意補助

陳盈州表示，八月中再次現勘內灣吊橋，交通部觀光署指現況屬年久失修未定期辦理維護管理所造成；若橋梁基礎屬災害造成中央可補助修繕，但上部結構原本就屬公所應維護修繕，會勘結論以不補助為原則。

