北北桃YouBike2.0 明年試辦友愛接力

對於通勤需求量大的YouBike站點，微笑單車公司會隨時派人調度車輛。（記者謝武雄攝）

滿站借車、空站還車 都能獲得5元騎乘券1張

桃園市通勤熱點的公共自行車（YouBike）場站，經常出現上班時間無位還車，下班時間則無車可借的情況，北北桃市政府為謀改善，聯合試辦「YouBike2.0友愛接力」計畫，試辦期間明年一至六月，YouBike會員到無位場站借車、無車場站還車，都能獲得五元騎乘券一張，騎一趟車最多可得兩張，用來折抵車資。

車資單次扣款 可使用多張騎乘券

市府交通局長張新福昨說，明年一月起，民眾要租騎YouBike，必須先加入會員，市府提供會員免費意外險，依友愛接力計畫得到的騎乘券，翌日上午七點前發送至會員帳號，可於YouBike官方App「騎乘券管理」查詢，車資單次扣款可使用多張騎乘券，例如YouBike2.0E電輔車車資廿元可用四張騎乘券折抵。

官方App顯示紅色滿站 橘色空站

張新福表示，YouBike會員不必另行登錄，進入YouBike官方App，顯示「紅色」無位場站（滿站無法還車）租車，或「橘色」無車場站（空站無法借車）還車，系統都會發給一張騎乘券，若租車、還車分別在無位、無車場站，共可獲得兩張券，同一會員帳號十分鐘內最多獲得兩次獎勵，每日系統結算後，翌日上午七點前發送至會員帳號。

空站第一名為虎頭山創新園區

交通局運輸規劃科長邱汶栩說，統計上個月資料，無車可借場站第一名為成功路三段（虎頭山創新園區），其次為新民平面停車場、龍岡圓環、璟都江山社區，這些都是人潮較多的地點，桃園高中、龍潭行政園區則因學生通勤、民眾洽公的需求較大，都在十名以內。

至於無位還車場站，部分是熱門通勤場站，例如中壢、桃園火車站及市政府站，於上班時間經常滿位，也有周轉率低的場站，例如觀音樹林里籃球場、濱海市民活動中心、富岡運動公園等，交通局會檢討淘汰周轉率過低的場站。

新竹市YouBike 再增3處站點

新竹市府交通處日前遭多名市議員質詢抨擊已到年底，市府允諾今年要新增設十座YouBike站點，但十一月中旬僅完成四座，市府為趕在年底壓線完成，昨天宣布最後三處新增站點是北門市場站、士林重劃公園站及東光公園站，今年度十座站點全部完工，明年預計再增設五十處站點。

