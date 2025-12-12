駁二動漫祭明登場 黑鷹搶先亮相

現場吸引了不少軍事迷前來拍攝。（記者李惠洲攝）

「駁二動漫祭—同人誌創作展」將於週末兩天於高雄駁二藝術特區登場，其中與國防部共同推出「動漫軍武戰紀」單元，UH-60M黑鷹直升機試航演練昨搶先亮相，打造軍事與動漫跨界融合的全新體驗。

昨天上午十點多，黑鷹直升機旋翼轉速的聲音從天際遠處陣陣作響，當直升機越來越靠近，強烈的旋翼轉動嗡嗡聲，現場感受到旋翼產生的強大氣流；黑鷹直升機並未演練降落，而是在空中滯空懸停，預測週六活動的定位點。

請繼續往下閱讀...

此外，駁二動漫祭也邀擅長機械、美少女與軍武題材的插畫家ZECO參與，將他設計的國軍「雲豹」擬人角色與的雲豹裝甲車同步展出。

高雄市文化局提醒，動漫祭週六、日兩天期間，早上七點到七點半、下午三點半到四點間為直升機起降管制時間，園區空域將啟動安全管制，現場民眾須退至警戒區外，自上午七點到下午四點禁飛空拍機，飛機起降期間禁止施放風箏。

此外，本週六、日路竹體育園區舉辦路竹番茄節與番慶茄年華，大寮區公所則在大寮捷運站一號出口前廣場，推出大寮紅豆花田季。

一年一度的「OPEN!大氣球遊行」將於週六下午兩點在高雄時代大道舉行，有廿組以上人氣卡通氣球上街，晚上有「夢想演唱會」。

UH-60M 黑鷹直升機在駁二上空滯空懸停演練。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法