    首頁 > 生活

    高雄跨年卡司堅強 韓星權恩妃壓軸

    2025/12/12 05:30 記者李惠洲、王榮祥、洪定宏／高雄報導
    高雄跨年晚會二〇二六雄嗨趴昨公布所有卡司。（記者李惠洲攝）

    告五人、八三夭和滅火器等多組藝人上陣 精彩節目要為2025年畫下完美句點

    高雄跨年晚會雄嗨趴昨天公布所有卡司，主持人陳漢典搭檔木木林葦妮，重磅壓軸請來韓國「水彈女王」權恩妃，以霓虹色系搭配跳動線條的主視覺也亮相。

    時代大道舉行 霓虹色主視覺曝光

    陳漢典與木木林葦妮，及晚會卡司之一的AcQUA源少年、台鋼雄鷹啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙），昨天同台接力演出動感唱跳，提前傳送跨年氣氛。

    跨年晚會照例在前鎮區時代大道舉行，完整卡司包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓、呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、Angie安吉等多組實力藝人。

    權恩妃錄製VCR向粉絲打招呼

    韓國超高人氣的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI預計倒數計時前登台，昨她特別跨海錄製VCR向高雄粉絲打招呼，笑說「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家」。

    副市長李懷仁表示，今年高雄演唱會一場接一場，年底高雄跨年晚會雄嗨趴繼續接力，為市民端出誠意滿滿的精彩節目，加上國內外超強卡司，為二〇二五年畫下完美句點。

    義大世界將施放999秒煙火秀

    此外，高雄義大世界將在二〇二六年一月一日凌晨零點，施放長達九九九秒的跨年煙火秀，為了讓民眾能觀看遼闊全景，最佳觀賞地點就在義守大學校園，預計十二月卅一日晚間六點後開放入場。義大世界表示，這次跨年煙火秀主題為「紫耀義大，義享奔騰」，將馬年的奔騰氣勢與活力，化作最誠摯的新年祝福。

    圖
    圖
