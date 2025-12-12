為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東「野外救護包」計畫 救難員可給藥

    2025/12/12 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣消防局與衛生局合作並提出計畫，由救難人員帶著針劑與藥劑上山對需治療民眾先行緩解。（台東縣消防局提供）

    台東縣消防局與衛生局合作並提出計畫，由救難人員帶著針劑與藥劑上山對需治療民眾先行緩解。（台東縣消防局提供）

    歷來在高山、野外發生事故，礙於多數消防隊救護人員沒有醫師執照，因此搜尋到目標後只能先行包紮、止血並帶下山送醫，台東縣衛生局與消防局將合作進行「野外救護包整備計畫」，未來救難人員可帶著針劑上山及時施救，增加傷者野外事故存活率。

    增加偏鄉與高山事故救援能量及存活率

    台東縣消防局表示，「野外救護包」分為基本生命支持（BLS）由受過EMT2中級救護技術員攜帶，內為口服藥、針對自己同仁使用，救護包中另有進階生命支持（ALS），針對一般民眾使用的針劑，對於高山症等症狀，需由TP（高級救護員）受過專業野外醫學教育訓練合格才能給藥；最快明年底執行。

    消防局表示，救護包中的口服或針劑藥物可緩解民眾急性高山症、急性過敏休克、創傷性休克、嘔吐、氣喘等症狀，皆在醫療指導醫師的預立醫囑指導下給予（如丹木斯、類固醇）、腎上腺素、止血炎、止痛藥、止吐藥、等，將賦予第一線人員「延時照護（Prolonged Field Care）」的能力，確保傷病患在漫長的搬運過程中，生命徵象能獲得穩定控制。

    台東縣衛生局長孫國平特別強調，使用特定藥物如磺胺類藥物前，務必確認病患過敏史或進行評估，確保無過敏反應才能安全使用。

