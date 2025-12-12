青年海外圓夢 增弱勢偏鄉300名額

鄭捷安熱愛木材，藉圓夢計畫到丹麥實際學習林業設計與運作模式。（鄭捷安提供）

賴總統看成果展：我們都是築夢仔

總統賴清德重要青年政見「青年百億海外圓夢計畫」首年共促成一四六三名青年圓夢，昨舉行首屆成果展，賴清德參觀時感性表示，有更多青年能追夢，「讓我夢想實現」；教育部長鄭英耀並宣布，新一年度計畫針對弱勢偏鄉等青年增加逾三百個名額，透過「圓夢助力方案」讓資源較少的青年也能走向世界。

談及計畫緣起，賴清德指出，看到「不老騎士」的故事，自己也思考年輕時是否有想做但沒做的事情，認為應很多人有同樣遭遇，所以將青年圓夢列為競選總統的政見，後續由教育部推動，如今看到成果，也算實現了自己的夢想，「你們追夢，讓我的夢想實現，我們都是築夢仔」。

請繼續往下閱讀...

彭楚芸 通過美國消防界聖殿考

職業是離岸風電安全管理師，下班後變身義消的彭楚芸，透過計畫前往美國德州農工大學緊急服務訓練中心接受危害物質應變訓練，她表示，該機構是消防界的「聖殿」，感謝計畫讓自己有朝聖的機會，而她也在過程中通過考核，展現台灣青年競爭力。

鄭捷安丹麥見習 引進歐洲林業模式

台大森林系研究生鄭捷安因熱愛木材，藉計畫到丹麥見習，在學校擔任助教的他，回國後在課堂上引入丹麥皇家設計學院的教材，後續將引入可複製的歐洲林業模式，增加國產材使用價值及利用率，促進森林應用與林業設計的發展。他說，這趟旅行也讓他確定一件事情，即「台灣不是沒有材料，而是需要更多嘗試與更多連結」。

鄭英耀則提到，今年錄取名單中，經濟弱勢、偏鄉、原住民等背景的青年，只有一二六名，占比約八％。為讓支持更到位，明年規劃圓夢助力方案，希望透過大學、民間團體、成長營的方式，協助資源較少的青年能夠有機會走向國際，後續將透過卅個計畫提供逾三百名的經濟弱勢、偏鄉青年，到世界各個角落去逐夢，打造更公平、接觸更多青年實踐夢想的支持系統。

昨成果展開幕由一群年輕女孩帶來在韓國所學習的K-POP舞蹈，賴清德讚賞直呼「可能會有下個周子瑜」。另有團隊展示到義大利學習的新菜色，也讓賴清德大讚菜色非常棒，立即就想吃到。

彭楚芸（左）鍾情於消防事務，透過圓夢計畫有機會到美國頂尖機構學習最新技術。（彭楚芸提供）

總統賴清德（中）昨日出席「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，並聽取青年簡報，介紹在國際舞台的成長與收穫。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法