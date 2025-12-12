為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    人工生殖子女 可查詢捐贈者資料

    2025/12/12 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    行政院版「人工生殖法修正草案」保障未婚女性的生育權，同時兼顧兒童最佳利益。（圖由范雲辦公室提供）

    行政院版「人工生殖法修正草案」保障未婚女性的生育權，同時兼顧兒童最佳利益。（圖由范雲辦公室提供）

    政院草案與代理孕母脫鉤 台灣生育權邁向新階段

    行政院會昨正式通過「人工生殖法」修正草案，開放已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性接受人工生殖服務，也確定與代理孕母脫鉤。醫界指出，修法象徵台灣生育權邁向新階段，但若要真正改善少子女化，仍需完善托育與福利制度。國健署表示，未來新法若三讀通過，新增適用對象是否納入人工生殖補助，仍須視國家資源配置另案評估。

    補助與否 視國家資源配置

    衛福部指出，因台灣婚育形態與醫學技術快速變化，針對人工生殖法修法，自二〇二〇年起召集兒童權益、法律、性別平等、醫學等專家，召開逾卅場會議及二場公聽會，今年七月草案預告，昨正式由行政院拍板，後續送立法院審議。

    衛福部表示，這次修法有三大方向，首先是「提升人工生殖醫療品質」，並新增侵入性治療的「知情同意程序」，強化精、卵、胚胎等生殖細胞的捐贈、保存及使用制度。第二是「維護人工生殖子女最佳利益」，申請者須通過評估具備良好教養能力才能施作，也開放子女查詢捐贈者相關資料。第三「明確子女法律地位」，使家庭結構更加穩固。

    國健署婦幼健康組長林宇旋表示，修法後是否將女同性伴侶與未婚女性納入人工生殖補助，須視國家財政與資源分配通盤考量，另案評估。

    專家：代理孕母討論長期失焦

    婦產醫學會前理事長陳美州表示，關於社會爭議已久的代理孕母制度，社會尚無共識，現行草案採「與人工生殖脫鉤」處理相對合理，其他國家亦多採逐步討論方式。中華民國生育醫學會前理事長張帆指出，社會對代理孕母的討論長期「失焦」，此議題應回到醫療本質，與人工生殖分開處理方向正確。

    單身女性生育 福利應更完善

    張帆也認為，這次修法開放未婚女性接受試管嬰兒，是正向且令人振奮的進展，但若要真正改善少子女化，僅放寬生育資格仍不足。他強調，單身女性若選擇生育，須具備相當經濟能力，台灣目前福利制度尚未完整，政府應提出更全面的托育政策。

    至於如何改善生育率？張帆提出兩大面向，一是國家提出長期且完善的托育及福利體系，二是提升家庭組成與育兒的幸福感，避免政策流於口號。他指出，相關社會政策並非醫界可完全解決，但醫界期待政府能正視核心問題，讓人工生殖制度真正發揮穩定人口、保障權益的效果。

    人工生殖法修正草案重點

    人工生殖法修正草案重點

