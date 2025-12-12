為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    滿站借、空站還 北北桃YouBike送5元騎乘券

    2025/12/12 05:30 記者董冠怡／台北報導
    北北桃昨天宣布YouBike「友愛接力」計畫，在「無位可還」的站點租借、「無車可借」的站點歸還，可獲五元騎乘券。（記者董冠怡攝）

    明年起未投保公共自行車傷害險 不能借車

    本報昨天報導，台北市去年恢復YouBike前卅分鐘免費，微笑單車公司一年營收增加二億元，服務卻未等比提升，熱門站點尖峰時段常無車可借。北北桃昨天宣布「友愛接力」計畫，明年元旦起至六月卅日，YouBike會員只要在「無位可還」的站點租借二．〇、二．〇E，或於「無車可借」的站點歸還二．〇車輛，可獲五元騎乘券，折抵下一次騎乘費，所需經費由業者自行吸收。但騎乘YouBike前，未完成投保免費公共自行車傷害險，不能借車。

    明年元旦起試辦 會員免登錄

    微笑單車表示，YouBike會員自動具備參與「友愛接力」資格，不用額外登錄，但須為跨站借還，可至官方APP「站點地圖」及官網「站點資訊」查詢可借、可還的車輛與車位數量。一個會員帳號十分鐘內（以首筆獎勵成立的還車時間起算），最多可享兩次獎勵，當日結算、騎乘券隔天早上七點前匯入APP，使用期限自發送日起計算九十天，單次扣款可同時使用多張騎乘券，無法轉讓和轉賣。

    盼改善尖峰時段無車可借困境

    台北市現有二萬二四七六輛二．〇、二七五〇輛二．〇E（電動輔助自行車），十大租借站點中，前九名都在捷運站出入口周邊，包括捷運公館、科技大樓、圓山、東門、中山國中、芝山、信義安和及永春等站，騎乘時間大多都在卅分鐘免費範圍內，超過卅分鐘的比例很低，最多僅二成，「友愛接力」能否吸引民眾參與，有效且大幅改善尖峰時段熱門場站「無車可借」或「無位可還」的困境，仍有待觀察。

    透過官網、APP登入免費加保

    北北桃明年騎乘YouBike強制納保，否則無法借車。台北市交通局運輸管理科長謝霖霆表示，三市公共自行車傷害險投保率皆達九成以上，仍有一成未投保，四十四萬張未投保的票卡中，有一．八萬張經常使用，未納保者可透過業者官網、APP登入會員免費加保，骨折、住院、失能及死亡，保險金額最高理賠一百萬元，未滿十五歲為喪葬費用及失能保險金，傷害住院日額最高一千元。

