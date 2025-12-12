《台北市長蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導—全民運動篇》世壯運狀況多 U-Sport政策成效有限

北市府推動U-Sport計畫，但運動人口提升不到一％，成效有限。 （資料照）

國際選手報名不如預期 凸顯執行不力 運動場域至今無具體建設

記者甘孟霖／特稿

市長蔣萬安今年首辦國際運動賽事—雙北世界壯年運動會，花費高達十八億元，賽前一年竟有七成五市民不知曉此事，國際選手報名不如預期，賽事舉辦過程狀況百出，凸顯團隊執行不力，負評收場；對內以U-Sport政策推廣全民運動，兩年花費高達二億多元，運動人口提升不到一％，成效有限。在運動設施與場域的普及度上，上任三年至今還無具體建設，八座台北躍動館，預定明年三座落成。

18億首辦賽事 賽程安排、過程惹議

世壯運雖非職業賽事，但與蔣推動的全民運動政策不謀而合，不僅能累積國際賽事經驗，在中央十億元支持下，藉此提升城市運動設施，如台北田徑場建置國內首創「田徑配速系統」等，亦能帶動全民參與熱情。可惜，蔣團隊未能延續二〇一七年世界大學運動會經驗，賽前宣傳不佳、賽事舉辦過程頻出狀況。根據研考會去年中民調，高達七成五市民不知曉此活動，為此蔣萬安今年下令各單位全力動員，自行支用相關預算投入宣傳，試圖營造全市迎接世壯運氛圍，但為時已晚。五月在大巨蛋開幕，驚喜請來科技巨擘黃仁勳點燃聖火，成功打響亮點，但賽事舉辦過程仍荒腔走板，有選手報名龍舟賽被改路跑，賽程安排太緊湊不合理，游泳選手更衣室置物櫃鎖頭故障、環境髒亂等，引發選手不滿。

用集點刺激全民運動 市民卻無感

蔣上任推出U-Sport台北樂運動新政，鼓勵市民運動集點，兩年已花費兩億多元，達十五萬人次參與；但這「十五萬人次」僅能說明曾集點過多少人次，無法有效代表規律運動人口數，也無法反映新增多少人因此養成規律運動習慣。如不計加碼活動，每天集點上限是五U，每月最多一五〇U，以「小利」刺激全民運動的政策方案，與一般民眾「為健康而運動」的動力相違背，既無法達成目標，也讓市民無感，市府應重新思考推動全民運動，與發錢刺激短暫消費的政策邏輯完全不同。

室內球類運動場地不足 造成夜宿排隊

台北擁有多元日常運動場域，室內有十二區市民運動中心、和平籃球館、台北體育館、學校／焚化廠／公園泳池、羽球、桌球場開放等，室外有河濱自行車道、棒壘球場、足球場、橄欖球場等。不過，室內球類運動場地仍不足，甚至有民眾為此夜宿排隊，室外足球、棒壘球等練習場地更是難搶。馬英九時期十二區市民運動中心政策之所以大幅帶動全民運動風氣，關鍵即在「平價與便利」。

興建8座台北躍動館 3座明年完工

一般民眾常規運動時間多在工作空檔，因此必須距離住家或工作地點不遠，市府應多思考提高運動設施與場域的密度與普及度，盤點各單位可提供民眾運動場地，建立透明方便的使用機制，優化各項設施，進而小至增設鄰里公園運動設備，大至新建運動場館，市府已規劃興建八座台北躍動館，三座施工中預計明年完工；或鼓勵各公家單位開放更多可使用場地，才是提升運動風氣的根本。

台北市今年首辦雙北世界壯年運動會，賽事舉辦過程卻狀況百出。圖為開幕儀式前的運動員大遊行。（資料照）

