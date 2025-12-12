南市解編500公頃公保地 逾萬地主受惠

新營都市計畫第3次通盤檢討公共設施保留地解編，同時配合「新營美術園區」調整公園道路用地等使用。（都發局提供）

土地還民 專案通檢15年 市庫節省1500億 也提升土地使用效益

台南市推動公共設施保留地（簡稱公保地）專案通盤檢討已十五年，累計解編全市約五百公頃私有公設保留地，讓逾一．二五萬名地主受惠，省下一五〇〇億元公帑。被視為大規模的「土地還民」政策，不僅提升土地使用效益，也大幅減輕市府財政負擔。

活化土地 解決地主長期困擾

台南市都發局長林榮川表示，許多公共設施保留地自劃設以來，因政府缺乏經費徵收，長期處於「看得到、用不到」的狀態，甚至有的地方延宕數十年，嚴重影響地主財產權益，難以開發或轉售。透過解編，這些不必要的公保地可變更為可有效開發利用的土地，解決地主長期困擾，也讓城市空間更有效率。

開發回饋 取得117公頃公設地

林榮川指出，南市透過卅九處公共設施保留地專案通盤檢討，以及永康等廿四處都市計畫定期通盤檢討，成功節省市府約一五〇〇億元用地取得費用；同時，藉由整體開發或開發回饋，取得並興闢約一一七公頃公共設施用地，達成解編與公共建設並行的成果。

三大生活圈專案通檢 推動中

目前市府持續推動三大範圍的專案通盤檢討，包括「台南府城生活圈」、「新營、曾文、玉井、新化生活圈」，以及「北門、南科、新豐生活圈」，加速公共設施用地的整體盤點與調整。

截至今年底，烏山頭、虎頭埤、關子嶺、台南都會公園、山上、楠西等六處公共設施保留地專通案已發布實施；變更新化都市計畫第三次通盤檢討第一、二階段、下營都市計畫第四次通盤檢討，以及安平港特定區等案也同步完成程序發布。

此外，曾文水庫特定區、變更安定都市計畫第五次通盤檢討、原台南市主要計畫等案已獲各級都委會審定，其他尚未完成的區域也陸續送交內政部審議。林榮川強調，台南市公共設施規劃與都市空間再利用工作正持續推進，目標是兼顧土地活化與城市發展，讓公共建設與民間土地利用雙贏。

