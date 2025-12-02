新北攜手海洋大學 助高中生探索海洋

新北「海洋塑膠微粒探索」課程，由老師帶領學生實地到沙灘探勘採樣。（教育局提供）

新北市教育局與國立台灣海洋大學合作啟動「海洋公民科學家」培育計畫，以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，推出一系列跨領域實作課程，將於明年四至六月開課，三月起在「高中與大學共創學習媒合平台」開放報名。

教育局長張明文表示，課程以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，規劃造船與結構力學、海洋生物奈米科技、航海模擬實作及海洋塑膠微粒探索等多元主題。其中與國科會合作的「海洋塑膠微粒探索」課程，由海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯帶領學生前往北海岸，透過觀察、取樣與分析，調查海洋塑膠微粒的分布，啟發海洋保護意識。

海洋大學副校長李明安指出，校方去年起與六縣市共卅所高中職攜手推動「藍海拾貝」計畫，媒合大學教授指導高中生進行專題實作，幫助學生累積科學探究力、學習歷程，拓展視野。

教育局表示，新北市推動「高中與大學共創學習媒合平台」以來，已與八十七所大專校院合作，提供超過二五〇門免費課程與營隊，涵蓋十八學群，報名資訊可上平台查詢。

