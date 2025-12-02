為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北攜手海洋大學 助高中生探索海洋

    2025/12/02 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北「海洋塑膠微粒探索」課程，由老師帶領學生實地到沙灘探勘採樣。（教育局提供）

    新北「海洋塑膠微粒探索」課程，由老師帶領學生實地到沙灘探勘採樣。（教育局提供）

    新北市教育局與國立台灣海洋大學合作啟動「海洋公民科學家」培育計畫，以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，推出一系列跨領域實作課程，將於明年四至六月開課，三月起在「高中與大學共創學習媒合平台」開放報名。

    教育局長張明文表示，課程以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，規劃造船與結構力學、海洋生物奈米科技、航海模擬實作及海洋塑膠微粒探索等多元主題。其中與國科會合作的「海洋塑膠微粒探索」課程，由海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯帶領學生前往北海岸，透過觀察、取樣與分析，調查海洋塑膠微粒的分布，啟發海洋保護意識。

    海洋大學副校長李明安指出，校方去年起與六縣市共卅所高中職攜手推動「藍海拾貝」計畫，媒合大學教授指導高中生進行專題實作，幫助學生累積科學探究力、學習歷程，拓展視野。

    教育局表示，新北市推動「高中與大學共創學習媒合平台」以來，已與八十七所大專校院合作，提供超過二五〇門免費課程與營隊，涵蓋十八學群，報名資訊可上平台查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播