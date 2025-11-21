投身義消救護 彰師大2學生取得初級證照

彰師大學生王芓涵（左）、李承寰（右）完成訓練課程 及測驗，取得彰化消防局初級救護技術員證照。 （消防局提供）

面對突發災難與日益增加的緊急救護需求，年輕新血救護人力亦待提升，今年彰化縣消防局到大專院校招募義消人員，國立彰化師範大學學生王芓涵、李承寰報名參與義勇消防人員行列，受訓五十六小時後完成訓練課程與學、術科測驗，成功取得初級救護技術員證照，正式跨入緊急救護第一線，並利用課餘時間主動至分隊協助救護勤務，成為守護生命的新生力量。

出身文組的王芓涵，其父親曾參與九二一地震救災與SARS消毒等任務，「雖然很苦、很累，但我們還是要去做」，父親的親身經歷，在她心中埋下服務社會的種子。當她決定加入救護義消時，獲得雙親大力支持。就讀理工學院的李承寰在參加消防局辦理的校園講座時，受到友人鼓勵立即報名，從「想法」化為「行動」。

二人投入緊湊而高強度的救護訓練，內容包括CPR及AED操作、止血包紮、骨折固定、十二導程心電圖機操作與病患評估等各項急救技能，不僅透過課堂吸收理論，更在實作演練中磨練臨場反應與團隊合作能力。

