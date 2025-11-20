為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學生微電車事故3年增5成 議員促桃市府納管導正

    2025/11/20 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    微型電動二輪車（簡稱微電車，俗稱電動機車）免駕照就可騎乘，成為移工、學生最愛，交通部雖要求騎士須年滿十四歲、車輛掛牌、投保強制責任險、速限廿五公里內等，但桃園市議員孫韻璇依公路局統計數據，指十三到十七歲民眾騎乘微電車事故近三年增加五十％，甚至有改裝使時速達七、八十公里，比開車還快，相當危險，市府應納管導正。

    孫韻璇昨於議會總質詢建議市府加強宣導，提高學生與家長的交通安全意識，建立定期檢查並落實校園規範，並向中央反映修法需求，包括提高駕駛年齡、建立訓練制度與技檢標準。

    市府交通局長張新福答詢表示，該局在機車老師宣講團教材中納入微電車安全知識，強調「不改裝、不超速、全程戴安全帽、禁止雙載」，讓學生及家長了解改裝與超速的危險性與法律責任，後續將製作宣導圖卡，請學校、公司行號及社區一起宣導。

    市警局交通警察大隊長李維振會後回應，微電車時速不得超過廿五公里，含電池重量應在六十公斤以下，警方透過固定、非固定測速照相設備及科技執法系統等舉發，並執行微電車違規取締專案，今年一至十月聯合稽查共一六九次，取締五五八三件，較去年同期三二一〇件增加七十四％，其中，超速二七一件為去年同期五件的五十三倍。

