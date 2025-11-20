桃園1759處定時定點收垃圾 僅登錄3區77處

民眾查詢不便 環保局︰中央未強制登錄 年底前會補齊

環境部二〇二一年起補助地方政府推動「定時定點收垃圾」服務，桃園市議員楊家俍從「全國垃圾車清運路線查詢網」，發現市境迄今只公布七十七個據點，集中在大園、平鎮、八德等三區，他昨於議會市政總質詢時，要求市府擴大嘉惠市民，對於環保局長顏己喨答稱「這樣做可能影響交通」、「有老人家會嫌距離太遠」，楊也傻眼直批重複前任局長回答藍營議員的說法，「根本了無新意」。

議員促擴大 環局長回應無新意

環保局會後發新聞稿表示，「定時定點收垃圾」政策，並未強制要求各縣市將據點完整登錄，才會出現桃市登錄據點僅大園區七十處、平鎮區五處、八德區二處的情形，其實已有七十六條路線、一七五九個據點提供服務，以社區為主，全市三百條垃圾清運路線中，提供定時定點收垃圾的路線約占廿五．三％，尚未登錄的一六八二處據點，將在年底前完成登錄作業，以利民眾查詢。

楊家俍建議折衷 熱點多停2分鐘

楊家俍認為，垃圾車沿線收集方式，民眾得抓準到達時間出門倒垃圾，卻常發生垃圾車誤點而枯等，或「車子開太快，長輩跟不上」窘況，定時定點收垃圾有助解決此問題。

楊家俍說，能了解垃圾車開在八公尺寬的巷道內沿線收垃圾會造成塞車，遑論定時定點，但環保局可善用垃圾車司機的智慧，因為老手知道哪些點丟垃圾的人比較多，要多停個二、三十秒，只要垃圾車能夠多停留一分鐘卅秒到二分鐘，也算是「定時定點」。

民眾︰公布完整資訊 方便掌握

林姓男子受訪說，社區大樓大概要到晚上七點才收垃圾，如果市府能公布完整「定時定點收垃圾」資訊，可以讓他五點鐘出門吃飯時，順便倒垃圾，新移居桃市的家戶也能掌握清運資訊，畢竟追著垃圾車跑很辛苦，常常音樂聲小一點或因故沒聽到就會錯過，若逢清潔隊員休假的隔天，每週一、四，垃圾車又會遲到，倒垃圾就成為很辛苦的事情。

